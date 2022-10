Az esemény a Himnusszal kezdődött, amelyet a Fráter György Katolikus Gimnázium diákjaival együtt énekeltek el a jelenlévők. Majd azt az imázsfilmet játszották le, amelyet az 1956-os forradalom és szabadságharc hatvanadik évfordulójára készítettek.

A hőseink eszméje ma is él

Az eseményen köszöntőt mondott Bánné dr. Gál Boglárka, a megyei közgyűlés elnöke, aki emlékeztette az ünneplő közönséget a hősökre, akik életüket adták a hazáért. A magyar nép a történelem során mindig keménynek, elszántnak bizonyult, bárki támadta is. A szabadság eszméje vezette a nemzetet. Október 23-a a szabadság az élet és a méltóság ünnepe, egy újabb mérföldkő a magyarság megmaradásának rögös útján – hangoztatta az elnök. Hozzáfűzte: a mi történetünk közös és soha nem vehetjük le egymásról szemünket.

Az ünnepi közgyűlésen beszédet mondott Tállai András, a Pénzügyminisztérium miniszterhelyettese, parlamenti államtitkár is. „Azokra az elődeinkre emlékezünk, akik nemzetünk egyik legnehezebb pillanatában cselekedtek. Sokan meghaltak, de a szabadság eszméi és a forradalom szellemisége nem veszett oda a harcokban, a mai napig élnek” – mondta a miniszterhelyettes. Kiemelte: soha ne adjuk föl hitünket, ma is küzdenünk kell a békéért, melyben csak az összefogás segíthet.

Történelmi alakokat formál

Az ünnepi közgyűlésen átadták a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Alkotói Díját és „Pro Comitatu” Díját. Az Alkotói Díj Hadházy-Molnár Attila festménye, melyet idén Ekker Róbert részére adományoztak. A szobrász Szerencsen született, és gyermekkorát is ott töltötte. A művész érzelmektől átfűtött és erőt sugárzó köztéri munkái, kisplasztikái sajátos magyar stílust képviselnek. Alkotásai témájául gyakran a gyökerekig visszanyúló magyar történelmi múlt eseményei, alakjai szolgálnak. A megye több tucat településén – sőt, a határon túl is – alkotott már, többek között Ongán, Taktaharkányban, Halmajon és Szerencsen is kiemelt helyen találhatóak meg szobrászmunkái.