Másak lettek a jelszavak

A fiatalok azt láthatják, hogy ma is lehet tüntetni, táblákkal, feliratokkal, jelszavakat skandálva. Bár ezek a jelszavak nem olyanok, mint 1956-ban, hiszen többnyire alacsonyabb adókról, magasabb fizetésekről szólnak. Ez a generáció hiheti, tüntetni nem is olyan nagy dolog. De 1956-ban tüntetni igen is nagy dolog volt – emelte ki a képviselő. Hozzátette: míg ma az a kérdés, hogy a tüntetés után melyik kávéházba üljenek be meginni egy eszpresszót, addig 1956-ban az volt a kérdés, élve hagyják-e el a Kossuth-teret a fiatalok. Sok magyar szabadságharcos áldozta életét azért az eszméért, amiért harcolt, a jobb jövőért. A magyarok döntő többsége ma ugyanezt vallja, ne a fegyverek döntsenek, hanem az emberi jogok érvényesüljenek, kiállunk a béke mellett! - hívta fel a figyelmet Kiss János.

A beszédet követően a Molnár Péter a KDNP városi elnöke és Kovács László koszorúztak, majd Kiss János és Sebestyén László helyezték el a koszorút, őket Soós Attila vezetésével a Fidesz miskolci frakciójának tagjai követték. Végül pedig az emlékezők valamennyien elhelyezhették virágaikat. Az esemény mécsesek megnyújtásával zárult.

Videós tartalmaink továbbra is megtalálhatóak a YouTube csatornánkon.