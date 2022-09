A rezsiszabályok módosítása már érezhető változás hozott a lakáspiaci keresletben. A gázfűtéses házak iránti kereslet 26-42 százalékkal esett vissza szeptember elején a hathavi átlaghoz képest, a lakásoknál 9-21 százalékos volt a csökkenés – derült ki az ingatlan.com legfrissebb elemzéséből. Arra is rámutat: Látványos ugyanakkor a korszerű, hatékony fűtést biztosító hőszivattyús ingatlanok térnyerése, a házaknál 20 százalékkal nőtt a keresettségük. A lakásoknál a távfűtés népszerűsége változatlan, valamint arra is kiérnek, hogy Az adatok alapján a vevők nemcsak rövid távon, lettek nyitottabbak az energiatudatosabb megoldásokra, hanem hosszabb távon számolnak azzal, hogy a különböző fűtési típusok alapvetően meghatározzák majd a kiadásaikat.

Visszaesés a gázfűtésűeknél, látványos keresletnövekedés a hőszivattyús ingatlanoknál

“Az új rezsiszabályok bejelentése óta eltelt hetekben egyértelműen kiderült, hogy a vevőjelöltek sokkal energiatudatosabbak lettek. Felértékelődtek a takarékos megoldások, a gázfűtés vonzereje jelentősen csökkent, ami érthető annak fényében, hogy az új előírások szerint az átlag feletti fogyasztás esetén többszörös a szorzó a gáz esetében” - mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Hozzátette: A rezsiváltozás nyertesei az eladó házak esetében a hatékony, takarékos hőszivattyús fűtéssel rendelkező ingatlanok. Az ilyen rendszerrel felszerelt eladó házakra irányuló keresések aránya 21 százalékkal erősödött szeptember első hetére. A lakásoknál a gázalapú fűtési rendszerek népszerűségvesztése mellett az látszik, hogy a távfűtéses típusoké – az előzetes várakozásoknak megfelelően –változatlan maradt.

Hosszú távra készülnek

Balogh László elmondta azt is: “A részletes adatok szerint a korszerű, hőszivattyús lakóingatlanok iránti kereslet fokozódása mellett szintén nőtt a nem gázalapú, hanem fával is működő cserépkályhás házak keresettsége is. A szakember hozzáfűzte: “Az adatok arra utalnak, hogy a lakásvásárlást tervezők a rezsiszabályok változása és az energiakrízis miatt nemcsak rövid távon változtattak a keresési szempontjaikon. A vásárlók hosszabb távon is számolnak azzal, hogy az ingatlan fenntartása milyen költséggel jár. A fűtési rendszert ugyanis a legtöbb vevő olyan adottságnak veszi, ami akár 10-20 éven át is kiszolgálja az ott élőket. A fűtés típusa pedig alapjaiban határozza meg egy-egy ingatlan energiahatékonyságát.”

Számít a konstrukció

Az általunk megkérdezettek is alátámasztják az ingatlanközvetítő portál megállapításait. „Mi is áruljuk a családi házunkat, mert a gyermekeink már elköltöztek, a férjemmel túl nagy az ingatlan és kisebbet szeretnénk – nyilatkozta portálunknak Szabó Károlyné miskolci lakos. Hozzátette: ők elsősorban egy kisebb panellakást keresnek a városban, ahol lift is van.

Kalmár Dániel szeretne családi házba költözni a jövőben, de nagyon fontos szempont számára a fűtés alternatívája. „Olyan családi házat keresek, ahol a fűtésnek több konstrukciója létezik, természetesen gondolkodom hőszivattyús megoldáson, de a vegyestüzelésű kivitelezés elterjedtebb a megyében” – mondta portálunknak. Arra is kitért: hogy a gazdaságos rezsi és a lakás hőszigetelése lesz a legfontosabb szempont a vásárlásnál.