Varga Roberta már egy éve ösztöndíjas, és szeretne idén is jelentkezni, mert azt mondja, hogy nagyon hasznos, hogy mentortanárával együtt dolgozhat. Takácsné Matkó Edit a Szendrői Apáczai Csere János Általános Iskolában tanít, és egyúttal van mentoráltja is.

- Több éve pályázom már gyerekkel együtt. Sikerült így visszaszorítani a hiányzást, szeretnek iskolába járni, és a tanulmányi eredményük is sokat javult – emelte ki Takácsné Matkó Edit. - A gyerekeknél nagyon fontos a személyes kapcsolat. Sokan nagycsaládosok, sokszor a kisebb testvérek mellett rájuk nem mindig jut annyi figyelem, mint amennyit igényelnének. Azt szeretném elérni, arra szeretném ösztönözni őket, hogy saját magukat minél jobban megismerjék, hogy mennyi mindenre képesek, és mennyi mindent el tudnak érni, magukat és másokat is segítve. Hogy olyan szakmát szerezzenek, amivel az életben boldogulni fognak úgy, hogy közben nekik maguknak is sok örömük lesz benne - foglalta össze a szendrői tanítónő.