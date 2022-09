Az eseményen kiosztották a borvidéki települések, cégek és az Új Nemzeti Kiválóság program ösztöndíjait is, valamint együttműködési megállapodást írt alá az egyetem a koszovói University for Business and Technology -val, a Honvédség és Társadalom Baráti Körök Országos Közhasznú Szövetségével, valamint az évnyitónak is helyet adó sárospataki Művelődés Háza és Könyvtárával.

Eredményekről és tervekről a sajtóreggelin

Az egyetem vezetői a tanévnyitó előtt sajtóreggelin ismertették a tavaly megalakult egyetem első saját felvételi eljárásának eredményeit, valamint a további terveket.

Dr. Stumpf István, a fenntartó Tokaj-Hegyalja Egyetemért Alapítvány kuratóriumi elnöke elégedettségét fejezte ki a felvételivel kapcsolatban főleg annak ismeretében, hogy még az építkezés időszakánál tartanak. Hozzáfűzte: a pedagógus képzést a digitális korhoz igazítva kell megújítani, a szőlész-borász tradíciókat újjáélesztő képzést pedig a külföldi tapasztalatokra hagyatkozva, valamint új oktatók meghívásával lehet fejleszteni – közölte.

Dr. Horváth Ágnes rektor arról beszélt, hogy az intézményt választó jelentkezők száma megháromszorozódott tavalyhoz képest. A meghirdetett szakok közül a szőlész-borász bizonyult a legerősebbnek, erre a hasonló szakok közül Gödöllő után a második legnagyobb jelentkezőszámot könyvelhette el Sárospatak az országban. Ugyancsak megfelelőnek értékelte a kulturális örökség szak iránti érdeklődést, amely egyben egy későbbi fejlesztési központ alapja is lehet – mondta.

Fiáth Attila borakadémikus-közgazdász, az egyetemhez tartozó Tokaj Wine Business Institute igazgatója a most először meghirdetett, Kelet-Közép- Európában egyedülálló borüzleti menedzser képzéssel kapcsolatban kifejtette: eddig 20-nál több hallgató jelentkezett, közöttük külföldiek is. Ez a képzés nem a borkóstolásról szól, hanem arról, hogyan kell eladni és menedzselni a bort – mondta hozzátéve: céljuk az, hogy 5 éven belül erősödjön meg az egyetemnek ez a profilja. Ezen a téren a francia Dijoni Egyetemmel működnek együtt. Tervezik másik, ugyancsak nemzetközi kapcsolatokon alapuló képzés elindítását is, ami a szállodai menedzsment legfelső szintjét célozza meg – közölte.