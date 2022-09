Gólyatalálkozóra hívta a város különböző oktatási intézményeit elsősként elkezdő diákjait a sárospataki Tokaj-Hegyalja Egyetem (THE). A megnyitón az esemény ötletgazdája, az egyetem rektora, Horváth Ágnes elmondta: a kezdetektől megfogalmazták, hogy a THE nem kizárólag egy felsőoktatási intézmény szeretne lenni, hanem a város közösségépítő intézménye is. A mostani az első, nagyszabású programjuk. Ennek során az óvodáktól a felsőoktatási intézményekig összehívták mindazokat a gyerekeket és diákokat, akik – gólyaként - első évüket kezdik el az adott intézményben.

Az egyetem inspirálta

Aros János Sárospatak polgármestere beszédében kifejtette: a közösségi program a visszaigazolása annak, hogy mekkora jelentősége volt a város életében annak, hogy egy évvel ezelőtt létrejött a Tokaj-Hegyalja Egyetem. Hozzátette: már ennyi idő alatt is jelentős szereplője lett Pataknak és a térségnek az új felsőoktatási intézmény. A fiatalokat látva pedig nyilvánvaló, hogy Sárospataknak nem csupán múltja és jelene, de biztató jövője is van – fogalmazott a polgármester.

Központi programként a résztvevők közösen egy nagy méretű gólyát formáztak meg az egyetem előtti Makovecz-téren, amelyről drónfotók készültek. Ezen kívül egész napos programok várták a gyerekeket és diákokat.