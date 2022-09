Idén 100 éve halt meg Gárdonyi Géza író. Ennek tiszteletére Gárdonyi 100 címmel országszerte számos programmal emlékeznek munkásságára, műveire.

Gárdonyi Géza Hejőcsabához is kötődik, hiszen egy nyarat töltött itt az író. Így nem véletlen, hogy a róla elnevezett művelődési házban kapott helyet a program, amelyen rendhagyó irodalomórát is tartott Keller Péter, az író dédunokája.

- Kaptam egy megbízást, hogyha lehet, akkor az Egri Csillagokról beszéljek, e köré csoportosul a mondanivalóm – nyilatkozta a Borsod Online-nak Keller Péter. - Ezen a művén keresztül sok mindent be lehet mutatni az íróval és a könyvvel kapcsolatban is. Meg tudom mutatni azt a hátteret, amelyben született ez a regény, és a mű utóéletét is. A dédapám életében megjelent négy Egri csillagok kiadás most fog megjelenni egy kötetben, és annak a szövegváltozatairól is született egy elemzés, erről is beszélek majd.

Az íróra emlékeztek Hejőcsabán

Fotós: Petri Nóra

Arra kérdésre, hogy milyen érzés dédunokaként elolvasni a műveit, azt válaszolta: - Érdekes, mert azáltal, hogy több éve foglalkozom az ő művészetével, az üzenetei számomra még inkább érthetőek. A mögöttes üzenetek nagyon fontosak a könyveiben, és az Egri csillagokban is – emelte ki az író dédunokája.

Gárdonyi Gáza Egri várban lévő sírján három szó olvasható: "Csak a teste", utalva arra, hogy szelleme alkotásaiban örökké él. Ennek kapcsán úgy fogalmazott Keller Péter: - Dédapám utolsó szava az volt, hogy „az Isten az én szívemben lakik”, ebből levezethető, hogy mit jelent maga a sírfelirat...