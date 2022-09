Bodrogkisfaludon – mint szinte minden hazai településen – megszegték az új kenyeret az állami ünnepen. Ám a Bodrog-parti településen még dukált egy kis magyaros is a kenyérhez: lecsót főzött a község első embere egy kisebb csoport számára.

- Csapatépítésről van szó – kezdi beszámolóját Balogh Sándor polgármester. – Nem csak az idén, de már a korábbi időszakokban is kezdett összeállni egy olyan team, amelynek tagjai, főleg a fiatalabb korosztály, kezdték magukévá tenni a gondolatot, hogy nem árt csinosítani a községet, jó az otthonias, tiszta környezet. Vannak előre mutató lépéseink az idegenforgalmat illetően. Ilyen például az a sólyázó, amelyet a közelmúltban alakítottunk ki azért, hogy legyen egy hajók partra húzásához, vagy leeresztéséhez szolgáló csúsztatópályánk. A Tokaj Fejlesztési Tanács anyagi támogatásának köszönhetően ez a beruházás már megvalósult, ám a hozzátartozó mintegy ötszáz négyzetméteres területet meg kellett tisztítani. Ebben tevékenyen vettek részt helyiek is, egyfajta segítséget adva az önkormányzatnak. A fiatalabbak közül többen vették, veszik ki részüket a csinosító munkákból, óvják a folyó és a partszakasz tisztaságát, szorgalmasan gyűjtötték, gyűjtik például a Bodrog által környékünkre sodort műanyag palackokat a „Te szedd magad!” programon belül. Közel kétszáz zsáknyi palackot szedtek össze, de részt vettek, vesznek a közterületek gondozásában – sorolja Balogh Sándor. – Nem mondanám, hogy a közösségi munkákban a kerékpáros ifjak viszik a prímet, minden esetre példamutatóak, nemcsak a fizikai munka területén, de a település valamennyi kulturális eseményének szervezésében, lebonyolításában is. Csak megemlítem, hogy a közösségi terünk egész éves karbantartását magukra vállalták. Nem egy parányi területről van szó.

A fiatalok az augusztus 20-i héten alakították meg „Mozdulj Bodrogkisfalud!” elnevezésű egyesületüket azért, hogy szervezettebbé tegyék működésüket, hivatalosabb, legalizált formában segítsék az önkormányzatot.

A lecsófőzés – túl a csapatkovácsoláson – alkalmas volt arra is, hogy az új egyesületet bemutassák mindazoknak, akik még nem tudnak erről, egyfajta toborzó céllal.

- Huszonéveseké a vezető szerep, de nagyon lelkesek a náluk sokkal fiatalabbak is. Egyszóval látni a tenni akarást, valami tényleg megmozdult Bodrogkisfaludon – summázta a polgármester és nekilátott a lecsófőzésnek, mert mint mondta, az újkenyér önmagában is ízletes, de még jobb, ha van mellette egy kis magyaros.