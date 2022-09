A nyári hónapokban csökkent vérkészlet pótlására hetedik alkalommal szervezték meg a szeptember 15-ig tartó civil véradást, országos sorozat részeként. A Miniszterelnökség Civil és Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Helyettes Államtitkársága, a Civil Közösségi Szolgáltató Központok Hálózata, az Országos Vérellátó Szolgálat (OVSZ) és a Magyar Vöröskereszt által megvalósított kampánnyal elsősorban a véradók számának növelését szerették volna elérni, de a civil szektor népszerűsítése is előtérbe került.

Első véradók is voltak

Megyénkben az Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület (ERKE) fogja össze már évek óta a Civil Véradást. A szervezésben együttműködnek a Miskolci Területi Vérellátóval, valamint a Magyar Vöröskereszt megyei szervezetével.

Ezúttal keddtől csütörtökig három napon át várták a véradókat több helyszínen is megyénkben. Kazincbarcikán, a Don Bosco Sportközpontban kedden 14-en adtak vért, köztük többen 18 évet betöltött első véradók voltak – tudtuk meg Palik Zoltántól, az ERKE vezetőjétől. A Miskolci Területi Vérellátóban szerdán és csütörtökön két nap alatt 37 sikeres véradás történt. A Miskolci Egyetemen csütörtökön 25-en gondolták úgy, hogy segítenek, oktatók és diákok egyaránt, melyből 21 sikeres véradás lett a végeredmény. Itt is voltak első véradók – tette hozzá a vezető. A Célpont Közösségi Térben, Miskolc belvárosában ugyanezen a napon nyolcan járultak hozzá a Civil Véradáshoz. Nem tűnik soknak ez a szám, de összességében elégedettek, mert a szeptember eleji időpont nem volt túl szerencsés és még így is az átlagosnál többen jöttek vért adni – jegyezte meg Palik Zoltán.