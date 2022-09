A mintaprojektet még februárban jelentette be az országgyűlési képviselő Gulyás Gergellyel, a Miniszterelnökséget vezető Miniszterrel a helyszínen, az Avasi lakótelepen, ahol elhangzott az is, hogy a program megvalósítását 200 millió forinttal segíti a kormány. - Az én mandátumom a forrás megszerzéséig terjedt, minden további lépés, intézkedés az önkormányzati társulás feladata volt – húzta alá a képviselő. - A benyújtott anyaghoz úgy tudom, hogy az önkormányzat részéről szükség volt némi hiánypótlásra, ennek tudható be, hogy a támogatói okiratot csak júliusban állították ki. Az önkormányzati társulás 199 millió 780 ezer forint támogatásii összegben részesült, amit 2023. január végéig lehet felhasználni – ismertette. A képviselő annak a reményének is hangot adott, hogy a tárolók elhelyezésével – amely most már az önkormányzati társulás feladata – több hely szabadul majd fel arra, hogy parkolókat alakítsanak ki.

A hulladékgazdálkodás átalakításában is mintaértékűnek nevezte a Mirehu, a regionális hulladékgazdálkodási cég munkáját Veres Pál, Miskolc polgármestere. Szólt arról is, hogy Miskolc bekerült 100 olyan város közé, amely feladatként vállalta 2030-ra a klímasemlegesség és az intelligens város megvalósítását.

- Tárgyalásokat folytatunk Navracsics Tibor miniszterrel az akcióterv megvalósításáról, illetve a szerződést megkötéséről – hangsúlyozta Veres Pál. A megújulóenergiákról, köztük a geotermikus energiáról is beszélt. – Öröm számunkra, hogy Miskolc város büszkélkedhet azzal, hogy geotermikus energiát használ távfűtésre, ez nagyjából az 55 százaléka a távfűtéses lakásoknak – összegezte a polgármester.