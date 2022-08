Négy évig szolgált a miskolci Mindszenti templomban káplánként Kovács József atya, ami ebben a szolgálatban nagy időnek számít. 2022. augusztus 1-től az Egri Bazilikában folytathatja a kápláni munkát Ternyák Csaba egri érsek kinevezésével. A Mindszenti Plébánia közössége szentmise keretében búcsúzott el tőle.

Helyére Miskolcra Péter Vilmost és Thiago Jackson Pinheiro Costát nevezték ki káplánnak. Juhász Ferenc atya plébános a következő igével engedte útjára volt kollégáját: „Nem azért gyújtanak lámpást, hogy elrejtsék. Hanem tartóra teszik, hogy mindenkinek világítson, aki belép a házba.” (Mt 5,15)

Először a nagyvárosban

- Abban az időszakban, 2018. augusztus 1-jén kezdtem el a szolgálatomat a Mindszenti Plébánián, amikor plébános váltás is volt, tehát Juhász Ferenc atyával együtt – emlékezett vissza Kovács József atya. - Korábban mindig kis közösségekben szolgáltam, előzőleg Jászapátiban. Új volt számomra, hogy a Mindszenten rengeteg szentmisét tartanak, különösen hétvégén. Emellett a belső magon kívül sok érdeklődő, vagy más közösségekhez tartozó keresztény is megfordul a templomban és a gyóntatófülkében.

Gyümölcsöző szolgálat

Két fő terület tartozott még József atyához. A Vörösmarty Mihály Római Katolikus Általános Iskolában és Óvodában tanított hitoktatóként. Továbbá kórházlelkészi minőségben is kereshették.

- A hitoktatásban kihívást jelentett, hogy mivel a szülők egy része sem vallásos, a gyerekeket otthon nem motiválták. Nekem az volt a célom, hogy az emberarcú egyházat képviseljem a családok felé. A mindennapi életből vett tanúságtételeken keresztül igyekeztem közelebb hozni őket Istenhez. Egyébként a Mindszenti Plébánián hosszú évek óta működik ifjúsági közösség egészen a 15 éves kortól az egyetemistákig. Ezt szolgálati időm alatt sikerült megszilárdítani. Nagyon jól működtek a havi egyszeri mocorgós misék is, ahová akár más plébániákhoz tartozó kis gyermekes családok is eljöttek. Kórházi lelkészi feladataimat pedig a pandémia alatt korlátozottabb módon tudtam ellátni, de abban az időszakban sokkal többen kértek lelki támogatást akár telefonon is – számolt be a káplán.

Barátságok szövődtek

Négy év hosszú idő egy káplán életében egy helyen, általában két évente szokták mozgatni őket.

- Idén augusztustól az Egri Főegyházmegye főtemplomába, a bazilikába és a hozzátartozó templomokba kerültem. Emellett az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorló iskolájában leszek iskolalelkész, amely mindössze egy éve egyházi intézmény. Az elmúlt évek alatt mélyebb kötődés alakult ki benne a miskolci közösséggel és barátságaim is szövődtek. Örömmel láttam a munkám gyümölcsét. Némelyeket az utcáról tudtam bevonzani Isten segítségével a templomba. Mindezek miatt vegyes érzelmekkel kezdek az új szolgálati helyemet. Ugyanakkor nagy megtiszteltetés számomra, hogy Egerben szolgálhatok – osztotta meg az atya.