A madarak életében veszélyt jelentenek az emberek által gyártott cérnák, madzagok, zsinórok, fonalak, spárgák és kötelek. Ezek gyakran újrahasznosítás nélkül, vagy a szemétlerakó telepek elkerülésével, közvetlenül visszakerülnek a természetbe. Többek között a házi verebek fészekanyagként használják. Most éppen ebből adódott a baj, mert a sarlósfecskék időnként elfoglalják az üresen hagyott verébfészkeket. Az egyik sarlósfecske fióka lábára rövid idővel az után, hogy kibújt a tojásból, rátekeredett a verébfészekbe épített fonat. A lába természetes növekedésének köszönhetően ez később, a kirepülés idejére szinte teljesen elszorította a vérkeringését, megakadályozta a fiókát, hogy elhagyhassa a költőüreget – adta hírül a Bükki Nemzeti Park Igazgatósága (BNPI).

Fontos a fecskementés

Egy kedves hölgy figyelt fel rá, hogy egy sarlósfecske fióka bajba került, és értesítette a nemzeti parkot. A madárnak azonnal a segítségére siettek. Szerencséje volt, mert az épület árnyékos oldalán került fogságba, nem pedig a tűző napon. Megmaradt egészséges lábával képes volt megkapaszkodni a ház homlokzatán, és nem a madzag végén vergődve várta a segítséget. A jó szándékú hölgy tettével életet mentett.

A sarlósfecske Magyarországon védett, természetvédelmi értéke 25 ezer forint.

- Az elmúlt két évtizedekben hazánkban minden fecskefaj veszélyeztetetté vált. Hatvan százalékos állománycsökkenés következett be. Akár kétmillió fecske is hiányozhat 2010 óta az országból. Ez azért tragikus, mert minden fecske körülbelül egy kilogramm repülő rovart, köztük kártevőket fogyaszt el csak a költési időszak alatt – nyilatkozta az Észak-Magyarországnak korábban Orbán Zoltán, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) szóvivője. - A fecskék állományfogyása összetett okokra vezethető vissza. Ezek közül csak az egyik a fecskefészkek leverése, a madarak elzavarása, amely jogszabályba ütközik. Emellett említhetjük a háztáji és a legeltető állattartás visszaszorulását és a nagyüzemi mezőgazdaság előretörését. Továbbá a klímaváltozást is.