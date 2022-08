„Fél kettő táján lettek figyelmesek anyukámék, hogy hatalmas tűz van az egyik ablaknál, mint később kiderült, a lángok ott csaptak fel” – nyilatkozta a Borsod Online-nak Rácz Irma, a károsultak hozzátartozója, aki azt is elmondta, hogy az édesanyját nagyon megviselték a történtek. „A tüzet a mi meglátásunk szerint elektromos zárlat okozhatta. Az öcsém azonnal próbálta menteni a többieket, illetve egy kis vízzel csillapította a tüzet a tűzoltók kiérkezéséig, de mindezt hiába” – részletezte Rácz Irma, akinél jelenleg a család ideiglenesen tartózkodik, köztük egy kétéves kisfiú is. Mint megtudtuk, a ház teljesen kiégett és lakhatatlan lett, a család mindene a lángok martalékává vált.

A leégett szentistváni ház lakhatatlanná vált.

Előtérben Rácz Irma | Fotó: Olvasóntól

„Sajnos hosszútávon nem tudok nekik lakhatást biztosítani, mert kicsi a lakásom, így az önkormányzathoz fordultunk segítségért, akiktől még eddig nem érkezett segítség a lakhatásra” – mondta el Rácz Irma, aki azt is hozzátette, hogy bármilyen segítséget elfogadnak az emberektől; élelmiszert, ruhát, építőanyagot és anyagi támogatást is. A tűzzel kapcsolatban megkerestük a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot, akik közleményben reagáltak megkeresésünkre: az augusztus 4-én bekövetkezett, Szentistván, Mikes Kelemen utcai tűzesettel kapcsolatban nem volt egyértelműen megállapítható a tűz keletkezési oka.

Az önkormányzat is segít

Az esettel kapcsolatban megkerestük Szentistván község polgármesterét, aki elmondta: "Az önkormányzat a nádfedeles házat ért tűzeset óta többször is egyeztetett a károsult családdal, felajánlva alapanyag biztosítását a sérült épület felújításához. A helyszínt ezt követően szakértő bevonásával is megtekintettük, aki szerint az felújításra alkalmatlan. Annak érdekében, hogy a romok és megégett tárgyak elszállításának költsége ne terhelje a családot, az önkormányzat konténerről is gondoskodott. A képviselőtestület augusztus 8-án soron kívül ülésezett, melyen arról döntött, hogy egy helyi alapítvány bevonásával nyújt majd segítséget a család számára. Az érintett ingatlan jelenlegi nádtetőjének, tetőzetének cseréjét egyébként már 2017-ben is szorgalmazta az önkormányzat. Akkor a faanyagot biztosítottuk, és a beszerzett tetőcserép fuvarozási költségeit vállaltuk át" – tájékoztatta lapunkat Dobóné Koncz Judit, Szentistván polgármestere.