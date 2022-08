Néhány hét múlva ismét az ózdi skanzen területére várják a könnyűzene kedvelőit, hiszen a korábbi Jazzparádét kissé átalakítva ebben az esztendőben is megtartják. Szeptember 17-én, szombaton már déli 12 órától kezdődik a program, méghozzá egy veteránautó-bemutatóval, valamint egy tuning show-val, amit majd a színpadi koncertek követnek.

– Egy kicsit a rockzene irányába mozdultunk el, a helyszín parádés, a fellépők pedig kiválóak – bízom benne, hogy ebben az esztendőben is sokan ellátogatnak az eseményre – fogalmazott Dancsok Tamás, II. Őszi HollywÓzd fő szervezője. – A közelmúltban lezajlott Majka-koncert is bizonyította, hogy az ózdiak milyen jó hangulatot tudnak teremteni, most itt a lehetőség a folytatásra.

Színes paletta

A II. Őszi HollywÓzd Rock Parádén 16 órától először a Babus Laci és Barátai lép fel, délután fél hattól pedig a Nagyanyám Blues-a ad koncertet, őket az AB/CD követi. Az est sztárvendége Charlie lesz, aki 21 órától lép színpadra az ózdi fesztiválon.