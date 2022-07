„A Budapesten elért siker egyik részese volt az MVSC népszerű játékosa. Az őszi mérkőzések alatt is mindenkor tudása legjavát nyújtotta. Vasárnapi játékával osztatlan elismerést váltott kis szurkolókból, szakemberekből egyaránt. Mi volt játékának fő jellemvonása? Mindenkor a csapat érdekeit szem előtt tartva, egyszerűen, sallangmentesen oldotta meg feladatát. Megbízhatóan, az egész mérkőzés alatt egyenletes teljesítményt nyújtva, a legjobbat adta a vasárnapi mérkőzésen. Kiváló tempóérzékkel, jól időzített közbelépéseivel többször ragadtatta tapsra az ellenfél szurkolótáborát. 90 percen keresztül kifogástalan erővel bírta az iramot, nagyszerűen helyezkedett és jól segítette társait is. [...] A szerény magaviseletű játékos nemcsak ősszel, de most is bebizonyította, hogy komolyabb feladatok megoldására is képes.” (Forrás: Észak-Magyarország napilap)