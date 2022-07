„Az ország délkeleti területein az idei évben még nem volt szükség szervezett gyérítésre, és más térségekben is elfogadható szinten tartható a szúnyogok száma. Néhány területen, például a tóparti nádasokban, a folyók holtágainak növénnyel borított részein továbbra is képesek kifejlődni a szúnyoglárvák, ezeket a helyeket folyamatosan figyelik a katasztrófavédelem által megbízott szakértők. Ahol szükségesnek ítélik, ott biológiai védekezésre kerül sor. A kisebb tócsák, pocsolyák, ház körüli vizek is megfelelőek a szúnyoglárvák számára, ezek megszüntetésével magunk is sokat tehetünk a szúnyogcsípések megelőzéséért” – számolt be a katasztrófavédelem.

Július utolsó hetében Borsod-Abaúj-Zemplén megye néhány víz közeli területén, Sopronban és a környező településeken, valamint a Duna középső szakaszán a Csepel-sziget, Dunaújváros és Szekszárd térségében védekeznek a szakemberek a kifejlett szúnyogok ellen földi módszerrel. A lárvák ellen Győr-Moson-Sopron megye több régiójában, valamint a Csepel-szigeten a Duna mentén lépnek fel biológiai eljárással.

Megyénkben július 27-én, szerdán Alsózsolcán, Arnóton, Edelényben, Felsőzsolcán, Mályiban, Muhiban, Nyékládházán, Ongán, Ónodon, Sajóecsegen, Sajóhídvégen, Sajóivánkán, Sajókeresztúrban, Szirmabesenyőben, Bánrévén, Girincsen, Kesznyétenben, Kiscsécsen, Nagycsécsen, Sajógalgócon, Sajóvelezden és Serényfalván végeznek földi kémiai gyérítést összesen 3810 hektáron.

Július 28-án, csütörtökön pedig Sajólád, Sajópetri, Sajószentpéter, Berzék, Sajóörös, Dubicsány, Hét, Múcsony, Putnok, Sajókaza és Szuhakálló következik a sorban, összesen 1988 hektáron.