A hegyháti Nekézsenyben az elmúlt hónapokban újították fel a Balogh Béni Közösségi Házat, amelyet így a meseíró születésének századik évfordulóján adtak át a lakosság számára. A bensőséges hangulatú ünnepségen elhangzott, hogy a Magyar Falu Program keretében nagyságrendileg 25 millió forintot fordíthattak az épület rekonstrukciójára. Ebből az összegből korszerűsítették a padló- és falburkolatokat, kicserélték a szanitereket, akadálymentes mosdót alakítottak ki, korszerűsítették a fűtésrendszert, és álmennyezetet építettek be a közösségi házba. Emellett arra is volt lehetőség, hogy akadálymentesített parkolót alakítsanak ki. Ezzel a fejlesztéssel a kulturális feladatok mellett a jövőben biztosítani tudják a Nekézsenyi Polgárőr Egyesület elhelyezését is.

Komoly hagyomány

– Ez az épület, mely előtt most állunk, településünk egyik mindenki számára jól ismert épülete – fogalmazott az átadóünnepségen Uj-Tózsa Csabáné, Nekézseny polgármestere. – Története több mint száz évre tekint vissza, hiszen 1910-ben épült egy tantermes iskolának és egy egyszobás tanítói lakásnak, majd 1926-ban tovább bővítették. Iskolaként szolgált egészen 1958-ig, amikor felépült az új iskola, ami ma a Hagyományok Háza. Az ezt követő években több funkciót is betöltött, felújítása, közösségi hasznosítása 2006-ban vett lendületet, amikor itt kapott helyet a helyi könyvtár, melyben Balogh Béni Irodalmi Emlékhelyet is kialakítottak.

Kulturális központ

Ezután kívül-belül folyamatosan megújult az épület, a következő nagyobb állomás öt évvel ezelőtt történt, amikor pályázati forrásból megújult a könyvtár, a közösségi terek, és kibővült a Balogh Béni-emlékkiállítás anyaga is.

– Az elmúlt évek során egy olyan művelődési szolgáltatóegység épült ki a szemünk előtt, amely sokféle szakmai, szabadidős kisközösségi és nagyrendezvény megtartására alkalmas, amellett, hogy nemcsak a faluközösség programjainak, hanem a nekézsenyi családok számára fontos eseményeknek is otthont ad – tette hozzá a település polgármestere. – Itt működik a könyvtár, a kialakított Gyermekkuckó pedig ideális helyszíne a minél korábban elkezdett olvasóvá nevelésnek. Az előadóterem kisközösségi programoknak ad helyet, a folyosógaléria a Balogh Béni-emlékkiállítás színhelye. Ekkor újult meg a külső homlokzat, valamint új nyílászárókat kapott az épület. A leburkolt udvaron megépült a filagória, majd a szabadtéri színpad, ami a település nagyrendezvényeinek lebonyolítására képes, és több száz ember művelődését, szórakozását szolgálja.

Kopjafát avattak

A mostani fejlesztés áprilisban kezdődött, tehát valamivel több mint három hónap leforgása alatt a nagyobb feladatokat elvégezte a kivitelező. Néhány kisebb finomítás ugyan még hátravan, de a korszerű épületet már így is birtokba veheti a közönség. A közösségi ház avatóünnepségén egyébként egy kopjafát is avattak, ugyancsak Balogh Béni születésének századik évfordulójára.