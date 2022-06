Szeretnénk megerősíteni, hogy a Nemzeti Összetartozás Napján van okunk az örömre, hiszen a Kárpát-medencei magyar ifjúság is megerősödve, egymásba kapaszkodva, bizakodással tekint a jövőbe - hangsúlyozta Csáky Csongor, a Rákóczi Szövetség elnöke. A szövetség számára a mai nap különösen meghatározó, mert kifejezi küldetésünk lényegét, másrészt ez a nap szimbólum is a szövetség életében hiszen három évvel ezelőtt elkezdődött itt egy álom, ami ma beteljesült - emelte ki az elnök.

Iski Balázs a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumának tanulója kérdésünkre elmondta a mindennapi életben is naponta találkozik Trianon jelentőségével hiszen az elcsatolt területekről is nagyon sok diák jár hozzájuk és így át tudják érezni helyzetüket. Különösen most a kárpátaljai magyaroknak a sorsát, akik között sokan voltak akiket ki tudtak segíteni a bajban. A gyász, de mégis az összetartozás a fontosabb, hogy együtt kell boldoguljunk, átvészelnünk ezt az időszakot - foglalta össze gondolatait.

Az ünnepi programban szerepeltek a Kárpát-medence különböző pontjairól érkezett középiskolás diákok is. A nap folyamán a táborba érkező diákok kulturális és sportprogramokon is részt vehettek.

(Fotók: Bujdos Tibor)