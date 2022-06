Nagyjából négyezer forintért, vagyis tíz gombóc fagylalt áráért mélyszegénységben élő gyermekeknek adhatunk esélyt arra, hogy lakóhelyük határát átlépve elmehessenek életük első kirándulására. A Világjegy projekttel kirándulójegyet válthatunk a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeknek, így segítve őket abban, hogy kitörhessenek a szüleiktől örökölt korlátok közül – mondta Barát Hella, az „Örökbe fogadok egy ovit mozgalom” alapítója.

A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket nevelő intézmények országos támogatási programja 2019 őszén indult el, amely immár országos ismertségnek örvend. Létrehozták a kirándulásalapot, amely a rendszerükben regisztrált 450, hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő óvoda több ezer ovisának ad élményszerzési lehetőséget. Még mindig nagyon sokan szeretnék pénzzel támogatni a mélyszegénységben élő gyerekeket, jó érzés, hogy sikerült megtalálni annak a módját, hogy a felajánlott összeg minden forintja az óvodásokhoz kerüljön és náluk hasznosuljon – hangsúlyozta Barát Hella. Hozzátette: jelenleg hatezer felett van a regisztrált „örökbefogadók” száma.

A legtöbb támogatott óvoda Borsod-Abaúj-Zemplén megyében van

Barát Hella

A legtöbb támogatott óvoda – közel 150 – Borsod-Abaúj-Zemplén megyében van. Ezek között van olyan település, ahol tíz éve nem volt pénz kirándulásra. Vannak olyan gyerekek, akik sosem jártak a falujuk határán kívül, az otthon és az ovi közötti sétaút a legnagyobb táv, amit eddig megtettek. Elképzelni sem tudják a nagyvilágot, ahogyan azt sem, hogy a saját valóságukon kívül egyáltalán más is létezik. A legtöbb családban az ehhez szükséges pár ezer forint is luxuskiadásnak számít, és ezt az anyagilag egyébként is túlterhelt, hátrányos és halmozottan hátrányos gyermekeket nevelő óvodák és az ezeket működtető önkormányzatok sem tudják finanszírozni. Pedig elhagyni a falu határát létfontosságú egy mélyszegénységben élő gyermek számára. A kiránduláson szerzett élményeknek és tapasztalatoknak nagy jelentőségük van az integrációban.

Segítség egy gombnyomással

A gyerekeket az Örökbe fogadok egy ovit honlapján a „Pénzzel segítenék” gombra kattintva lehet támogatni. Magánszemélyek, cégek és más óvodák is segíthetik a megvalósulást. Miután a kirándulásalap töltődik, az óvodáknak folyamatosan tudják biztosítani a kirándulásokhoz szükséges összeget, amelyre az intézmények pályáznak. A rendszerben nyomon követhető az is, hogy az adott óvoda milyen helyzetben van, és a gyerekeknek milyen szükségleteik vannak. Az ovisok álmában egyébként olyan úti célok szerepelnek, mint egy fagyizás a szomszédos településen, egy piknikkel egybekötött séta a mezőn, az erdőben, vagy épp egy állatkerti vagy állatsimogatós kirándulás. Sok óvónő a közeli tanyára kéredzkedik be a gyerekekkel, de van, hogy a kicsiket gyümölcsszüretre viszik el – tudatta az ötletgazda.

