Az évente sokezres nagyságrendben közönséget fogadó létesítményben a mostani felújítás révén a korábbi padokat kényelmes lelátószékek váltották fel a nézőtéren, a kavicsos talaj helyett pedig térkőborítást helyeztek le. Úgy alakították ki a helyet, hogy kerekesszékesek is tudják látogatni. Épült mozgáskorlátozott illemhely is.

Megújultak az öltözők is, és külön feljárót építettek ki a színpadhoz, így kényelmesebben lehet a színpadi kellékeket a helyszínre juttatni. Maga a színpad is nagyobb lett szélességében és mélységében is, és megoldották a befedését is. A komplexum utcafrontja impozáns lett, új kapuja van, és térkővel látták el a területet.

