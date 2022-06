A kissikátori lakosság már nagyon várja a szombati napot, hiszen a pandémia miatt az elmúlt két esztendőben elmaradt a gombafesztivál. Most viszont meg tudják tartani, még akkor is, ha a „főszereplő” beszerzése ezúttal nem lesz egyszerű feladat.

Ellátási nehézségek

– A környékünket mindig is gombatermő vidéknek tartották, ám ezúttal a csapadékmentes hónapok miatt gondban vagyunk – fogalmazott az esemény előtt Kocsik László Csaba, Kissikátor polgármestere. – Nem csak nálunk, máshol sincs, de természetesen azon vagyunk, hogy a szombati napra legalább a főzőversenyhez szükséges mennyiséget a csapatok számára biztosítani tudjuk. Sokat változott a világ, 8-10 éve rengeteg gombánk volt, most a felétől is boldogok lennénk. Annak viszont nagyon örülünk hogy két év után ismét összejöhet a falu lakossága és a meghívott vendégek. Bízom benne, hogy a nap folyamán több százan megfordulnak majd a falunkban.

Színes program

A Kissikátori Gombafesztivál szombaton a hagyományos kispályás labdarúgótornával, valamint a főzőversennyel kezdődik, de a falu díszpolgárának, Kovács Bélának az emléktábláját is megkoszorúzzák. A nap második felében a színpadi programok kerülnek előtérbe. Amatőr művészeti csoportok lépnek fel, de lesz magyarnóta- és nosztalgiaműsor is. A faluban fellép a Nagyanyám Blues-A, az Irigy Hónaljmirigy és a Triász is. Az AB/CD koncert után pedig retró diszkó zárja a programot.

Testvérkapcsolat, emlékmű

– Testvértelepülésünkről, a felvidéki Détérről ezúttal az asszonykórusuk látogat el hozzánk, ez is mutatja, hogy mindkét fél számára milyen fontosak az emberi kapcsolatok – folytatta Kocsik László Csaba. – Itt jegyezném meg, hogy a korábban tervezett trianoni emlékművünket is átadtuk, bízom benne, hogy sokan megnézik majd a gombafesztivál alkalmával is. Már 2020-ban is terveztük, de a koronavírus-járvány akkor és tavaly is keresztülhúzta a számításunkat. Kocsik Bertalan korábbi alpolgármesterünk azonban pályázat útján megtalálta a forrást, Demes Ferenc farkaslyuki képzőművész megtervezte, a Domaép Kft. pedig a kivitelezést valósította meg. Az Árpád-kori alapokon nyugvó körtemplomunk mellett vélhetően Kissikátornak ez is egy látványossága lesz. Az új trianoni határvonaltól ugyanis szűk egy kilométerre található a településünk, ezért közelebbi emlékhelyet nem is találhattunk volna.

A borítóképen: A Kissikátorban átadott trianoni emlékművet a szombati gombafesztiválon is megtekinthetik az érdeklődők. Fotó: Kerékgyártó Mihály