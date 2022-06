Újra lehet majd ebédelni is az egykori Otthon étteremben, amely Miskolc Kilián városrészében található. A közel 870 négyzetméteren megvalósuló beruházás – amely nagyszabású felújítást és korszerűsítést foglal magában – mintegy 280 millió forintos pályázati forrásból valósul meg, és várhatóan október végére készül el. A projekt célja, hogy a turizmus-vendéglátás ágazatban tanuló fiatalok magas minőségű gyakorlati oktatásban részesülhessenek. Az ágazati képzőközpontot a Miskolci Szakképzési Centrum (Miskolci SZC) „Miskolci Gasztro Centrum” néven hozza létre. A gyakorlati oktatás feladatait a Miskolci SZC Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Technikum és Szakképző Iskola látja el. A Miskolci SZC iskoláiban majd ezer tanulót segít a későbbiekben ez a beruházás a középiskolás és felnőttkorosztályból. A meglévő oktatóhely külső-belső átalakítása egyaránt megvalósul a konyhatechnológia cseréjével.

Jól haladnak

Csütörtökön a kivitelezés állapotát tekintette meg az épület bejárásán Molnár Péter, a Miskolci SZC főigazgatója, illetve Kiss János, a térség országgyűlési képviselője, valamint a kivitelezésért és a projektért felelős szakemberek. Időarányosan jól haladnak a munkálatok, jelenleg 50 százalékos az épület készültsége, mely gyakorlati hely és duális képzőhely is lesz egyben – mondta Molnár Péter. Hozzátette: az iskolában eddig is magas szintű szakmai képzés folyt. Az oktatók sikeresek a vendéglátóiparban, legtöbben számos díj, elismerés tulajdonosai. A leendő szakmai vezető személye is garancia arra, hogy még kiválóbb legyen az oktatás színvonala. Ebben partnereik is lesznek: a Végállomás, az Avalon, a Zip’s, továbbá a Calimbra csapata, akik beszállnak a Miskolci Gasztro Centrum Nonprofit Kft.-be. Így a diákok nemcsak gyakorlaton, hanem duális képzésben is részt vesznek egy időben.

Többcélú fejlesztés

Egyszerre három szinten is előrelépünk – mondta Kiss János. Létrejön egy minőségi tanműhely, ahol a legtehetségesebb fiatalokat tudják megnyerni a vendéglátóiparnak. Ez a turizmus fejlesztéséhez is hozzájárul hosszabb távon, hiszen jó vendéglátás párosul hozzá, így még vonzóbbá lehet tenni a térséget. Amihez kellenek a szakmailag jól képzett fiatalok, akik Miskolcon maradnak, de csak akkor, ha minőségi képzési hely áll rendelkezésre. Ez mind együtt fog teljesülni a világszínvonalú modernizált képzőközponttal. A környék lakói is nagyon várják már, hogy az épület reneszánszát élje – tette hozzá a képviselő. Nem csupán építészetileg jön létre egy új érték, hanem visszatérnek az étterembe a hajdani funkciók, sőt még annál is bővebb lesz a kínálat. Újra lehet majd ebédelni, vagy el lehet majd fogyasztani egy jó kávét egy sütemény kíséretében. A későbbiekben – a projekt második ütemében – az épület előtti tér is megújul, teraszt szeretnének kialakítani.

A munkaerőhiány enyhítése

Az étterem alkalmas lesz arra, hogy kiszolgálja a lakosság igényeit, hiszen a tanulók és oktatók által elkészített ételeket fogják felszolgálni – emelte ki Konczvald István, a Miskolci Gasztro Centrum Nonprofit Kft. leendő ügyvezető igazgatója. Az elképzelés szerint nemcsak ebédet, reggelit is kínálnak, illetve házhoz szállítást is vállalnak majd. Óriási a munkaerőhiány az utóbbi években a vendéglátásban, ezt a minőségi szakképzéssel lehet orvosolni, hogy szívesen jöjjenek a fiatalok ide tanulni – tette hozzá a szakember.

(A borítóképen: Molnár Péter, Konczvald István, Kiss János. György Gábor műszaki ellenőr ismerteti a munkálatokat | Fotó: Ádám János)