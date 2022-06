Nagybarca egyik legfontosabb ünnepsége a Hősök Napja, amikor az I. és a II. világháború, illetve a holokauszt nagybarcai áldozatai előtt tisztelegnek. Az idei megemlékezést június 16-án Nagybarcán a Hősök parkjában tartották, a 2000- ben épített emlékműnél. Ünnepélyen köszöntőt mondott Tóth-Péter Zoltán, Nagybarca polgármestere, Demeter Zoltán, a térség országgyűlési képviselője és Kardos Mihály, a Kazincbarcikai Hadigondozottak Egyesületének elnöke. A jelenlévők Bakos Veronika óvodás szavalatát hallhatták, majd a Nagybarcai Borostyán Kórus katonadalokból álló műsorát. A közel 80 résztvevőt ebéddel vendégelték meg a művelődési házban.

Ismét fontosak a hősök

– Idén Nagybarca Község Önkormányzata és a Kazincbarcikai Hadigondozottak Egyesülete közösen rendezte a Hősök Napját. Erkölcsi kötelességünk, hogy méltó módon rójuk le hálánkat a nemzet és községünk hősei előtt – nyilatkozta az Észak-Magyarországnak Csikász Orsolya, Nagybarca alpolgármestere. – Magyarországon május utolsó vasárnapján tisztelgünk a háborúkban elesett katonák előtt. 1917-ben mondták ki először, hogy nemzetünk hősi halottainak kegyeletteljes tiszteletét megfelelő módon kifejezésre kell juttatni és az utókor számára meg kell örökíteni.

Azt is kezdeményezték, hogy minden település kőemléket állítson az elesettek nevével. Az Országgyűlés 2001-ben iktatta ismét törvénybe a magyar hősök emlékünnepét.

Elszármazottakkal együtt

Huszonnégy nagybarcai katona esett el a két világháború alatt.

– A Hősök Napja lényeges hagyomány, mert felidézzük a szomorú múltat. Az I. világháborúban 10, a II.-ban 9 nagybarcai katona hunyt el és 5 embert hurcoltak el a holokauszt miatt, ahonnan soha nem tértek vissza. Az ünnephez érzelmileg kötődnek a helyiek, illetve azok, akiknek Nagybarcán vannak a gyökerei. Hat hősi halottnak még a mai napig a településen élnek a leszármazottai. Ők az év során máskor is megkoszorúzzák az emlékművet, és karbantartják azt. Rajtuk kívül az elszármazottak is eljönnek Kazincbarcika és vonzáskörzetéből. A megemlékezés alkalmas a példaadásra, a közösségépítésre, a helyi identitás erősítésére és a szemléletformálásra is – fejtette ki az alpolgármester.

Szép látványosság

Nagybarca turisztikai értékét is emeli a hősi halottak tiszteletére állított emlékmű.

– A Hősök parkját mint látványosságot is jó szívvel ajánljuk mindazoknak, akik ellátogatnak az erdőgazdálkodó és földművelő múlttal rendelkező Nagybarcára. A főút mellett a Tollas Tibor Emlékházzal szemben található, és a hősök emlékművén kívül megtekinthető ott a közösség fája is. A református templom mellett elhelyeztünk egy térképes információs táblát segítségképpen. A templomban érdemes megtekinteni 500 éves harangunkat, ami egyedülálló a megyében. A termelői piacon pedig helyi kézműves termékeket lehet vásárolni – sorolta Csikász Orsolya.

A borítóképen: Demeter Zoltán beszéde a megemlékezésen. Fotó: PH