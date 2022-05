A Kádár-korszakról és az athéni demokráciáról is lehetett esszét írni a tegnapi, középszintű történelemérettségin, de a témák között ott volt az Árpád-kori magyar történelem és a második ipari forradalom is. Ezúttal a Földes Ferenc Gimnázium diákjait kérdeztük iskolájuk előtt: hogy sikerült?

Szüleitől tudja

Gyurcsik Petra elégedetten jött ki a gimnázium ajtaján, mert úgy érezte, nagyon jól ment, és kiváló feladatokat kaptak.

– A feladatlap megfelelt a középszintű követelményeknek. Szerintem az esszék is kiválóan sikerültek, ez az írásbeli pozitív élmény volt. Az esszék közül az athéni demokráciát és a Kádár-korszak gazdaságpolitikáját választottam. Az ókori görög kultúra közel áll hozzám, ezért jól ismerem, a Kádár-korszakról pedig sokat meséltek a szüleim és a nagyszüleim. Valamint pont tegnap néztem erről egy ismeretterjesztő videót, ami rengeteg információval látott el. A feladatlapon az egyik forrás a mezőgazdasági termelőszövetkezetekkel foglalkozott, aminek szintén örültem, hiszen a nagyszüleim is tsz-ben dolgoztak. Sok történetet hallottam tőlük az ottani munkáról, így nem állt tőlem messze a téma, a forrást is jól tudtam használni. A rövid kérdések között volt egy-kettő, amin gondolkodnom kellett, hogy vajon mi lehet a válasz, de segítségül hívtam az atlaszt, így nem maradt üres hely a feladatlapon – sorolta Petra.

Szőke Gréta elárulta, ő töriből a leggyengébb. A magyar és a matek jól sikerült hétfőn és kedden, de töriből nem számított semmi jóra. – A vártnál azonban sokkal jobban sikerült. Több választ megtaláltam az atlaszban, az egyik esszétéma pedig a tatárjárás volt, amit kedden épp átnéztem. Így tudtam róla bőven írni, ahogy a második ipari forradalomról is. Úgy érzem, jól sikerült. Egy-két kérdés volt csak, ahol tippeltem, de remélem, hogy többnyire helyesen válaszoltam – mondta Gréta. Megtudtuk tőle, hogy az ELTE-re és Miskolcra is jelentkezett egyetemre gazdálkodási és menedzsment szakra. Gréta elárulta azt is, hogy az elmúlt két tanév online oktatása megnehezítette a dolgukat, mert ebben a formában nem úgy tanultak, mintha bejártak volna az iskolába. –

Nagyon jó írásbeli feladatsor volt, jó kérdésekkel és témákkal, nagyszerűen sikerült – fogalmazott lelkesen Guellal Amina. – Olyan esszétémákat adtak, amelyekről bármennyit lehetne beszélgetni. Az ókori Athén közel áll hozzám, a Kádár-korszakot pedig nemrég vettük át az osztállyal. Voltak ugyan olyan témák is, amelyeket régen tanultunk, és a közelmúltban nem kerültek előtérbe, de ez az írásbeli nem volt annyira megerőltető, mint az elmúlt évek feladatlapjai. Sokat tanultam, minden tőlem telhetőt megtettem. Kidolgoztam az összes tételt, nemcsak történelemből, hanem az összes érettségi tárgyból. A szóbelire még átolvasgatom, úgyhogy az is menni fog – tette hozzá Amina. Megtudtuk tőle azt is, hogy az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemre készül, tanító szeretne lenni. Minden vágya, hogy gyermekeket taníthasson, és igazából csak ez érdekli.



(A borítóképen: Gyors ellenőrzés, úgy tűnik, a helyes válaszok kerültek a feladatlapokra | Fotó: Kozma István)