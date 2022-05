A TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért akció ma hazánk legnagyobb önkéntes mozgalma. Idén lesz a tizedik alkalom, hogy megvalósul. A szemétgyűjtési akció keretében szerte az országban „nagytakarítanak” a TeSzedd! önkéntesei.

A mozgalomhoz melléállt idén a Miskolci Nagycsaládosok Egyesülete is, koordinátorként és találkozási pontként regisztráltak az eseményre – mondta Bak László, az egyesület elnöke.

Hozzátette: nem idegen számukra az önkénteskedés, hiszen a szervezet tagcsaládjait sokszor mozgósítja egyéb alkalmakon is, és mindig akadnak jelentkezők a feladatokra.

Most is abban bízik, hogy minél többen eljönnek majd, és együtt tehetik tisztává környezetüket. A Szinva Kiss Ernő utcai szakaszának környékét szeretnék rendbe tenni, a hulladékoktól megszabadítani. Az önkénteseket, akik szeretnének csatlakozni, május 7-én, szombaton várják az egyesület Réz utcai székhelyén – tudatta az elnök.

Több időpontban és helyszínen

Az akcióhoz önállóan és csoportosan (kollégákkal, barátokkal) is lehet csatlakozni más találkozási pontokon és időpontokban is, egészen vasárnapig. Akár egy jó közösségformáló program lehet, azonban néhány szabályt be kell tartani. A TeSzedd! keretében nem szabad összeszedni építési-bontási törmeléket, gyógyszereket, autó­akkumulátort, motorolajat, elektromos és elektronikai berendezéseket vagy autóalkatrészeket és zöldhulladékot sem. Össze lehet viszont gyűjteni bármit, ami kesztyűben biztonságosan szedhető és zsákban gyűjthető, abban elszállítható.



(A borítóképen: Idén tizedszer lesz TeSzedd!-gyűjtés hazánkban | Fotó: MW)