Tervek, tanulmányok persze vannak. Sok elemző, gazdasági szakértő és politikus próbál a jövőbe nézni, hiszen az élőmunkaerő kiváltása gépekkel már nem egy tudományos-fantasztikus történet, hanem a mindennapi valóság. Különösen a gazdaság és a technológia élvonalában haladó országokban, ahol az ember nélküli gyártósorokkal teli üzemcsarnokok látványa már ma is megszokott.

Sosem fáradnak el

A világ tehát egyértelműen az automatizálás felé halad döngő léptekkel, hogy sokkal olcsóbb és hatékonyabb munkaerővel váltsák ki az emberi tényezőt, aki elfárad, néha dekoncentrált, vagy csak pihenésre van szüksége, és az alapvető szükségletei kielégítésére, mint az étkezés az ebédszünetben. A gépeknek nincs ebédszünet. És ez a lényeg. Sosem fáradnak el, nincsenek zavaró emberi gondjaik, amelyek elvonják a figyelmüket a munkától, ha megsérülnek, gyorsan javíthatók, nem mennek táppénzre, sem szabadságra, és hosszan sorolhatók az előnyök, amiket bizony – nem azért, mert rosszak, hanem puszta észszerűségből – a munkaadók is tudnak. De mi lesz így az emberekkel? Erről kérdeztük dr. Lipták Katalin docenst, a Miskolci Egyetem Világ- és Regionális Gazdaságtan Intézet dékánhelyettesét, intézeti tanszékvezetőjét.

A járvány is közrejátszott

„Nehéz megmondani, milyen lesz a jövő munkaerőpiaca, azt láttuk, hogy már a koronavírus-járvány miatt is gyökeres átalakulások voltak több területen. A gyors technológiai változások, az automatizálás és a robotizáció valószínű, hogy munkahelyek megszűnéséért lesz felelős. Az eddigi tendenciák ezt mutatják. A mesterséges intelligencia (MI) szerepe is egyre nő. Ezek együtt a munkaerőpiacra is hatással lesznek. Éppen az MI miatt egy olyan kitettség várható a jövő munkaerőpiacán, ami kétirányú: egyrészt felváltja az emberi munkaerőt bizonyos munkakörökben, a másik pedig az avulás, ami arra utal, hogy az emberi tudás kevés lesz egyes feladatok elvégzéséhez. Azokat egy MI irányította robot sokkal könnyebben és gyorsabban hajtja majd végre.

Ráadásul a robot nem eszik, nem kell neki világítás, fűtés, nem megy betegszabadságra, tehát emiatt a termelési költségek is jelentősen csökkenhetnek. Jó gyakorlati példa erre Dél-Korea, amely régóta, nagyon sok robotot alkalmaz a termelésben. Ezek olcsók és viszonylag egyszerűen átprogramozhatók más műveletek elvégzésére. Ez nem olyan idő- és költségigényes, mint embereket betanítani, átképezni” – ismertette dr. Lipták Katalin, rávilágítva, miért lehet egyes iparágakban racionális döntés a robotizáció.

Munkahelyek függnek tőle

A lényeges kérdés persze emberi szempontból az, hogy mi lesz a megszűnő munkahelyek, akár szakmák miatt munka és jövedelem nélkül maradókkal. Vannak-e már erre tervek, elképzelések? Mert ez az érem másik oldala. A szakértő szerint sok elemzés készül, amely ezt a kérdést vizsgálja.

„Magyarország vonatkozásában például a Pricewater­houseCoopers (PWC) készített egy elemzést, miszerint ­nálunk főleg a szállítmányozást, a feldolgozóipart és az építőipart fogja érinteni rövid és középtávon ez az átalakulás. Azt jósolják, hogy 2030-ig 900 ezer munkahelyet érint majd ez a technológiai változás. Ezt az állapotot a szakirodalom nem munkanélküliségnek hívja, hanem munkátlanságnak, mert nem egyszerűen megszűnik egy munkahely, hanem maga a munka szűnik meg. A nagy kérdés valóban az, hogy ezeket a munkavállalókat hová lehet elhelyezni” – mondta a tanszékvezető, aki szerint a megoldás ma még éppen csak körvonalazódik, a csökkentett munkaidővel, például a négynapos munkahéttel történő kísérletezéstől az egyre több munkakörben bevezetett home office-on át a garantált alapjövedelemig. Első körben bizonyosan az alacsonyabb képzettséget igénylő, főleg fizikai munkakörökben lesz ez megoldandó probléma. Ma még nem látszik, mi lesz a kiút, valamilyen állami beavatkozás vagy ma még nem ismert új szakmák létrejötte, átképzésekkel új pályákra átállás vagy valami más. Egy dolog bizonyos, már ma dolgozni kell a megoldásokon, mert hamarosan tömegeket érint majd ez az átalakulás.

(A borítóképen: Nem ellenségként, hanem segítőként kell tekinteni a robotokra. Fotó: Shutterstock/IIlusztráció)