Csütörtöki sajtótájékoztatóján megnevezte azt a 100 várost az Európai Bizottság Brüsszelben, amelyek részt vesznek a városok klímasemlegessé és intelligenssé tételét célzó európai uniós kísérleti programban. A listán három magyar város szerepel: Budapest, Pécs és Miskolc.

2030-ig tart a program

A 100 város listája a 27 tagállamból áll össze, 12 további város pedig olyan országokból csatlakozott, amelyek társultak az EU kutatási és innovációs programjához (2021-2027), a Horizont Europe programhoz. A városok az uniós polgárok 75 százalékának adnak otthont. Globálisan a városi területek fogyasztják a világ energiájának több mint 65 százalékát, ami a széndioxid-kibocsátás több mint 70 százalékáért felelős. Ezért az Európai Unió azt a cél tűzte ki, hogy legyenek olyan kísérleti és innovációs ökoszisztémákként működő városok, melyek segíthetik a többi várost a klímasemlegesség eléréséhez szükséges átállásban 2050-ig. A kísérleti programban érintett városok esetében 2030-ra szeretnék megvalósítani a program célkitűzéseit. A most megnevezett városok 360 millió eurós támogatást kapnak a 2022–2023-as időszakra, hogy 2030-ig elindítsák a klímasemlegesség felé vezető utat.

Klímavárosi szerződések

Klímasemleges városra vonatkozó terveket kell kidolgozniuk és ezekhez kapcsolódó megállapodásokat kell kötniük. Ezeknek magukban kell foglalniuk egyebek mellett az energiára, az épületek szigetelésére, a hulladékgazdálkodásra és a közlekedés területére kiterjedő, klímasemlegességre vonatkozó átfogó terveket. A folyamatba be kell vonniuk a helyben élőket is, valamint a kutatási szervezeteket és a magánszektort. Alulról jövő kezdeményezéseket is elvárnak. A szerződésekben vállalt kötelezettségek lehetővé teszik a városok számára, hogy együttműködjenek az EU-val, a nemzeti és regionális hatóságokkal – és ami a legfontosabb – saját lakóikkal, hogy elérjék a vállalt célt. Tapasztalataikat meg kell osztaniuk más városokkal is. Ezen túlmenően, tekintettel arra, hogy 377 város is érdeklődést mutat a misszióhoz való csatlakozás iránt, a Bizottság a ki nem választott városok számára is támogatást biztosít, olvasható a sajtókiadványban.

A klímasemlegesség célja

Az európai zöld megállapodás értelmében a klímasemlegesség a célja, ami azt jelenti, hogy 2050-re meg kell valósulni az egyensúlynak a kibocsátott szén-dioxid, illetve a légkörből kivont és szénelnyelőkben tárolt szén-dioxid mennyisége között, olvasható az Európa Parlament honlapján. A klímasemlegesség megvalósítását 2050-ig, a 60 százalékos kibocsátás-csökkentési célt 2030-ig kell elérni. (A számokat az 1990-es adatokhoz viszonyítják.)