Véget ért a Miskolci Egyetem hallgatóinak önkéntes munkája a járvány elleni védekezésben. Az egyetemi diákok az Országos Mentőszolgálat munkáját segítették a Covid-gyanús esetek PCR-tesztelésében 2020 őszétől. A munka koordinálását az Egészségtudományi Kar vállalta magára. Az ott tanuló hallgatók a lakosság PCR-tesztelését végezték, az egyetem többi karáról toborzott gépész-, bölcsész-, gazdász- és jogászhallgatók pedig sofőrként segítették őket, hogy eljuthassanak a megye bármelyik településére.

Az operatív törzs döntése értelmében azonban az Országos Mentőszolgálat április 18-ától már nem vesz részt a Covid-gyanús esetek PCR-tesztelésében. Az Egészségtudományi Kar hallgatói közül 274 diák mintegy 1600 alkalommal teljesített szolgálatot az Országos Mentőszolgálatnál. Ők összesen, megközelítőleg 10 ezer napot és több mint 100 ezer munkaórát dolgoztak. A Miskolci Egyetem többi karának hallgatói közül 153 diák teljesített sofőri szolgálatot. Másfél év alatt mintegy 800 ezer kilométert tettek meg a régió településeit járva, ez körülbelül annyi, mint negyvenszer megkerülni a Földet.

Emberségből

A csütörtöki zárórendezvény keretében az egyetem oktatási rektorhelyettese, dr. Szi­lágyi Roland, a kar dékánja, dr. Kiss-Tóth Emőke és az OMSZ regionális igazgatója, dr. Kádár Balázs mondott köszönetet a hallgatóknak. Dr. Kiss-Tóth Emőke úgy fogalmazott az eseményen: „Ez az időszak mindenkinek rettentően nehéz volt, hiszen családtagokat, barátokat, kollégákat vesztettek az emberek, és szembe kellett nézniük egy olyan veszéllyel, amire nem számítottak. A mi hallgatóinkat is mélyen érintette a pandémia, ugyanakkor olyan tapasztalatra, tudásra tettek szert, ami a jövőre nézve rendkívül fontos. Nevezhetném éles kiképzésnek is, amit veszélyhelyzetben önkéntesen végeztek a hallgatóink. A magam részéről rendkívül büszke vagyok rájuk és azokra a diákokra is, akik ugyan nem egészségügyi képzésben tanulnak, de emberségből, segítőkészségből, szolidaritásból egészen biztosan summa cum laude végeztek”, hangsúlyozta a dékán.

(A borítóképen: Megköszönték a munkájukat)