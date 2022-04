A meglehetősen kacifántos történet gyökerei jó két hónappal ezelőttre nyúlnak vissza. A városi fizetőparkoló-rendszert üzemeltető Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. február 15-én, a polgármesteri hivatal sajtóosztálya pedig február 24-én közölte hivatalosan, hogy „a miskolci parkolási rendszer sárga zónájához tartozó, a Városház tér 7–11. számú belső udvaron lévő zúzalékos parkoló március 7-étől, hétfőtől kikerül a város által üzemeltetett díjfizetési területek közül”.

Fizetni, nem fizetni...

Az ominózus közlemény annak rendje és módja szerint tájékoztatta az autósokat arról is, hogy az arra a területre érvényes parkolóbérletek a környéken lévő sárga zónás várakozóhelyeken használhatók. A kedvezményes lakossági bérletekkel pedig a szomszédos, magasabb kategóriába sorolt parkolókban lehet megállni. Mindezeken túl június 30-ig időarányosan visszaváltják az ide megváltott bérleteket.

Mindezek után március 7-én reggeltől ugyanúgy szabad területként funkcionált tovább a kavicsos parkoló, de – ahogy a közlemény meghatározta – már nem kellett volna díjat fizetni a parkolásért. A volna szó azért maradt benne az előbbi mondatban, mert az autósok egy része nem tudott arról a bizonyos közleményről, így továbbra is igyekezett leróni a megszokott parkolási díjat. Mások – akik olvasták a korábbi közleményt – úgy értelmezték a helyzetet, ha nincs tiltás, ingyenes a parkolás.

A helyzet azonban ennél bonyolultabb. Ugyanis a területen lévő parkolóórát nem állították le, nem szerelték le, azóta is működik. És a parkolót jelző táblát sem távolították el. Nagyon sokan továbbra is befizették így vagy telefonos applikációjukon keresztül a parkolás díját.

A helyzet faramuciságát jelzi, hogy lakossági bejelentés alapján a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Osztálya vizsgálja a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. parkolószolgáltatási gyakorlatát, illetve díjbeszedési morálját az ominózus parkolót illetően. Mint megtudtuk, „a gazdasági társaság által alkalmazott fogyasztót megtévesztő kereskedelmi kommunikációt közigazgatási eljárás keretében vizsgálja a hatóság, mely eljárás folyamatban van”.

Nem kaptunk válaszokat

Mi magunk is igyekeztünk felhívni a Városgazda és a városháza figyelmét az ellentmondásos helyzetre, de egyik levelünkre sem kaptunk semmiféle választ.

Hogy a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. is érezhette, hogy nincs minden rendjén, jelzi, hogy a társaság honlapján április 11-én a következő szűkszavú közlemény jelent meg: „Tisztelt Lakosság! Ezúton is tájékoztatjuk önöket, hogy a Városház téri zúzalékos parkoló önkormányzati rendeletből való kivonásáig – melynek időpontja jelenleg nem ismert – parkolási díjat kell fizetni.”

Aki esetleg olvasta a közleményt, az tudta, hogy „újra” fizetni kell a területen, mások viszont úgy vélték, továbbra is ingyenes a várakozás. Sokan nem kis felháborodással vették tudomásul, hogy másnap már büntettek is a parkolóőrök.

Ők is pórul jártak

Egy nevét nyilvánosságra hozni nem akaró olvasónk a következőt írta nekünk másnap: „A mai napon parkolási büntetést kaptam az ott történő parkolás miatt (a korábban megjelent hírek miatt nem vásároltam parkolójegyet). Az ügyfélszolgálatot felhívtam, ott arra hivatkoztak, hogy tegnap (április 11-én – a szerk.) megjelent egy hír a Városgazda honlapján, mely szerint továbbra is fizetős a Városház téri zúzalékos parkoló. Úgy gondolom, hogy a korábbi széles körű, médiában megjelent hírekkel szemben nem elegendő egy egyszerű hír a honlapon, mely szerint a parkolásért fizetni kell.”

Másik olvasónk is a kavicsos parkoló áldozata lett. Ő ezt írta: „A kavicsos parkolóban április 12-én – jó néhány másik autóssal egyetemben – büntetést kaptam. Rögtön mentem a Széchenyi 20. alatti irodába ahol azt mondták: »A hétvégén megegyeztek a tulajdonossal...« Tehát én sem kaptam korrekt választ, hogy a táblák mikor érvényesek és mikor nem. Vagyis Miskolcon úgy kell parkolni, hogy a parkolás megkezdésekor meg kell nézni a honlapon, hogy melyik napon, esetleg melyik órában veszti hatályát egy általuk időpontokkal deklarált megszüntető hirdetmény? Sajnos én nem néztem meg április 11-én a Városgazda honlapját, ezért 12-én 10 órakor már lehet büntetni?” Olvasónk véleménye szerint ez nem nevezhető korrekt tájékoztatásnak.

(A borítóképen: Vigyázat, április 11-e óta újra fizetni kell a Városház téri kavicsos parkolóban!)