A népszerű gyorsétteremlánc üzletpolitikája alapján megyénkben Ózdon is épített már éttermet. Dr. Fülöp György, Tiszaújváros polgármestere tavaly tavasz végén jelentette be, hogy a dél-borsodi városban is tervez éttermet kialakítani a McDonald’s.



Kivágásért cserébe fásítás



Tiszaújvárosban kezdetektől fogva kardinális kérdés volt egy ilyen beruházásra alkalmas helyszín kiválasztása. Fontos ugyanis, hogy az étterem semmilyen módon ne zavarja a városlakók nyugalmát, de mégis könnyen és biztonságosan megközelíthető legyen. Az étterem vendégeinek megfelelő parkolási lehetőséget kell biztosítani. Figyelembe kell venni azt is, hogy az étterem nemcsak a város lakóit fogja kiszolgálni, hanem számít az átutazó vendégekre is. Egyetértés volt abban, hogy amennyiben az étterem építése zöldterületet vesz el a városlakóktól, azt a beruházó a település egy másik pontján pótolni fogja.

Akkoriban egy ilyen vendéglátóegység kialakítására a tiszaújvárosi autóbusz-pályaudvar és a 35-ös út közötti, önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanból leválasztott erdős terület látszott a legalkalmasabbnak.

Az egyeztetések során a városvezetés egyértelmű kikötése volt, hogy a leendő beruházó a város lakott területének közvetlen közelében a kivágandó fák többszörösének megfelelő darabszámú fásítást hajtson végre, még a fakitermelés megkezdése előtt. A dologból nem lett semmi, mert kiderült, a terület mégsem felel meg a beruházó igényeinek.



És jött a KRESZ-park



Idén tavaszra új helyszínként vetődött fel a városi KRESZpark területe. Amint nyilvánossá vált a terv, tiszaújvárosiak sokasága emelte fel a hangját ellene, mondván: egy olyan területről van szó, amely kedvelt kikapcsolódó- és pihenőhelye a városban élőknek. Aláírásgyűjtés is indult, hogy ne a KRESZ-park területén épüljön meg a gyorsétterem. Dr. Fülöp György polgármester Facebook-oldalán egyfajta közvélemény-kutatást is indított az ügyben. Úgy volt, hogy a március végi önkormányzati ülés foglalkozik a területtel, amelyet – függetlenül attól, hogy ott lesz az étterem, vagy sem – kiemelt fejlesztési övezetté szeretnének nyilvánítani, mert valamiféle megújításra mindenképpen szükség van a KRESZ-parkban.

A tervezettel ellentétben nem tárgyalt a KRESZ-park kiemelt fejlesztési övezetté nyilvánításáról a képviselő-testület.

– Az, hogy valami kijelölt fejlesztési övezet lesz, abból nem következik, hogy valaki oda építkezik – mondta dr. Fülöp György a testületi ülés végén. – Így jártunk példának okáért a 35-ös út mellett, a buszpályaudvar mögötti részen is, kijelöltük, majd megvizsgálták az illetékesek, és nem volt alkalmas a terület. Abban maradtunk a képviselőtársaimmal, hogy a McDonald’snak van ugyan szándéka idejönni, de nekünk meg kell hallgatni a városlakók véleményét, ezért indítottuk el azt a bizonyos szavazást.

A voksolás az ülés idején már 1500-as részvételnél tartott, 87 százalék körüli volt akkor azok száma, akik szeretnék a McDonald’sot, a helyszínnel kapcsolatban azonban megoszlottak a vélemények.



Meghallgatják a véleményeket



– Végül is áprilisban terjesztjük be a testület elé, hogy a park legyen kiemelt övezet, hogy elvégezhessék a vizsgálatokat. Odafigyelünk a városlakók véleményére, és akkor lesz ott McDonald’s, ha ebben konszenzus van. Úgy látjuk képviselőtársaimmal, hogy jó, ha jön a McDonald’s, de meg kell találni a megfelelő helyet, formát, és minden olyan dologra oda kell figyelni, ami a városlakókat ténylegesen vagy potenciálisan zavarhatja – fogalmazott a polgármester, kitérve arra is, hogy továbbra is tárgyalni fog az alternatív helyszínekről, melyekre érkeztek is javaslatok. – Nincsen időkorlát, addig egyeztetünk, amíg meg nem találjuk azt a megoldást, ami a lehető legtöbb embernek jó. Lépésről lépésre haladunk, és a nyilvánossággal konzultálunk. Áprilisban fogjuk beterjeszteni a javaslatot, és valószínűnek tartom, hogy akkor megszavazzuk, hogy elinduljanak a vizsgálatok, de nem azt szavazzuk meg, hogy legyen McDonald’s. A városlakókat a képviselőtársaimmal együtt arra kérem, hogy az említett kérdőívet töltsék ki, írják meg az észrevételeiket, ezzel segítve a mi munkánkat, és amikor ezt kiértékeljük, akkor ezt minden képviselőhöz eljuttatom, és természetesen minden városlakóhoz – hangsúlyozta a város polgármestere.



(A borítóképen: Tiszaújvárosban kiemelt figyelmet fordítanak a zöldterületek mennyiségére és minőségére)