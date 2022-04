Jól halad a parkoló építése Putnok belvárosában. A temetőnél található kereszteződésben még a téli időszakban kezdődött el a kivitelezés, amely több szempontból is hasznos lesz a gömöri településen. Egyrészt a sírkertbe látogatók használhatják majd a jövőben, másrészt a kormány­ablakba érkező ügyfelek kényelmes várakozására is megoldást jelenthet. Egyszerre tizenkét autó befogadására lesz alkalmas a hely, aminek az építését az önkormányzat teljes egészében önerőből valósítja meg.

Térkövezni fogják

– A kivitelezés utolsó fázisához érkezünk – fogalmazott Jeddi József, a Putnoki Városgondnokság igazgatója. – A burkolási munkák állnak még előttünk, a térkövezés mellett pedig a parkosítást fogjuk elvégezni. A tervek szerint nyáron már az autósok használatba vehetik a parkolót, amely több funkciónak is meg fog felelni. Ez az egész beruházás úgy kezdődött, hogy az önkormányzat megvásárolt egy romos ingatlant, ezután elbontattuk, hogy megteremtsük a lehetőségét ennek az új funkciónak. Télen kezdtük el a munkát, amikor az időjárás engedte, dolgoztunk a területen, így most már valóban az utolsó fázishoz érkezünk. A burkolók kapcsán azonban az árak az elmúlt időszakban jelentősen emelkedtek, de természetesen ebből a szempontból is igyekszünk megtalálni a leginkább megfelelő megoldást.

Felújítják a piramisokat

Az elmúlt időszakban rangos elismerést kapott Putnoki Városgondnokság számára a tavaszi időszak is számos feladatot tartogat. Ezekben a hetekben újítják fel a kültéri virágpiramisokat, amelyeket nagyjából egy hónap múlva helyezik ki a település különböző pontjaira. Ezekben több tízezer virágtő kap majd helyet, amelyek az előttünk álló hónapokban díszíthetik Putnokot.

– Fontos számunkra a város megítélése, ezért mindent megteszünk annak érdekében, hogy a hozzánk érkező vendégek szép, rendezett közterületekkel találkozzanak – tette hozzá Jeddi József. – Tavasszal ez is fontos feladatunk, hiszen az elmúlt években az egész Gömör sokat tett azért, hogy a környékünkön fellendüljön a turizmus. Ennek egy újabb állomása lehet a közeljövőben a Múzeum Kávézó épületében egy vendégház kialakítása, amely a szálláshelybővítésben jelent majd komoly előrelépést. Ugyanakkor az is fontos, hogy a Belügyminisztérium pályázata munkahelyteremtést is jelenthet a putnokiak számára. Ez ugyancsak lényeges fejlesztés, hiszen csak így érhetjük el, hogy a vendégek akár többnapos időtöltést tervezzenek a környékünkön.

Nyári rendezvénysorozat

Korábban Putnok életében a kulturális és gazdasági események szempontjából fix pontot jelentett május első részében a Gömör Expo. A pandémia azonban ebből a szempontból is változást hozott, hiszen az elmúlt két évben az önkormányzat nem tudta megtartani a rendezvényt. A szervezést több hónappal az esemény előtt el kell kezdeni, ezért idén is a halasztás mellett döntöttek. Elsősorban azért, mert a koronavírus-járvány szempontjából még az elmúlt időszakban is sok volt a bizonytalanság. A putnokiak ezért úgy döntöttek, hogy idén elindítják a Nyári Kulturális Fesztivált, amely több hétvégén keresztül kínál majd szórakozást a város lakosságának és a környéken élőknek.

(A borítóképen: A putnoki parkolót nyáron vehetik birtokba az autósok. Fotó: Marosréti Ervin)