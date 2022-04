Új koronavírus-variánsok jelentek meg az elmúlt hetekben, melyek veszélyesek is lehetnek, olvashattuk a napokban a híradásokban. Mit lehet tudni ezekről az újabb változatokról? – kérdeztük Rusvai Miklós víruskutatótól, egyetemi tanártól, aki jelezte: valóban több tucat variáns is megjelent, de olyan egyelőre nincs, amelyik nevet kapott volna, tehát valamelyik görög betűvel látták volna el. Tehát egyik sem olyan, amit az Egészségügyi Világszervezet (WHO) figyelemre méltónak vagy különösen veszélyesnek talált volna. A mostani új variánsoknak csak kódjuk van, például B2.235.



Délre megy



– Azt tanácsolom, hogy aki eddig nem oltatta magát, vagy gondolkodik a negyedik dózison, nyugodtan várja meg az őszi hónapokat. Nyáron ugyanis a vírus nálunk látszólag eltűnik, és „átmegy” a déli féltekére. Dél-Afrikában, Ausztráliában, Új-Zélandon és Dél-Amerikában fertőz majd. Ekkor meglátjuk hogy ebben a fél évben tényleg kialakul-e egy olyan új variáns, ami veszélyt jelenthet Európára is ősszel, amikor majd „visszajön” hozzánk a vírus. Ha lesz ilyen, akkor ismét célszerű lesz felvenni a vakcinát – hangsúlyozta a víruskutató. Hozzátette: mivel levettük a szájmaszkot, az influenza jobban terjed hazánkban is. Azonban nem kell félni, ez a vírus nem veszélyesebb amiatt, hogy az elmúlt két évben nem tudott járványt okozni. Inkább az a jellegzetessége, hogy a 12 év alatti gyermekek esetében gyakori, mert igazi influenzajárvány utoljára 7 évvel ezelőtt volt. Emiatt a gyerekek még nem estek át a betegségen. A felnőttek életük során néhányszor már találkoztak az influenzavírussal, úgyhogy ez a korosztály részlegesen már védett.



Vigyünk maszkot!



A nyárról szólva a szakember elmondta, aki a következő hónapokban a déli féltekére tervezi a vakációt, különösen óvatosnak kell lennie. Utazás előtt mindenképpen tájékozódjon az illető ország járványhelyzetéről és a korlátozó intézkedésekről, hiszen több ország is bevezethet szigorításokat. Jelenleg például Kína területén vannak ilyenek, de bármikor előfordulhat, hogy egy-egy országban korlátozásokat rendelnek el. – Utazáskor, bárhová is megyünk, vigyünk magunkkal szájmaszkot, legalább 4-5 darabot! Nem foglal nagy helyet a bőröndünkben, és bármikor szükség lehet rá. A személyi higiénia egyébként is nagyon fontos az utazás során. Gyakran mossunk kezet, csak megmosott gyümölcsöt fogyasszunk, tömegben ajánlott a maszk, tehát a szokásos óvintézkedéseket mindenképpen tegyük meg! – figyelmeztetett Rusvai Miklós.



Ősszel visszajön



De mi várható majd ősszel? – kérdeztük. Megtudtuk: ekkor valószínűleg ismét megnő a napi új fertőzöttek száma. A víruskutató arra számít, hogy ez 10 ezer fölé is emelkedhet. Azonban lehet, hogy idén ősszel már nem tartják majd számon a napi fertőzöttek számát, hiszen tapasztaljuk, hogy a koronavírus jelentősége egyre csökken. Emiatt a napi adatközlés megszűnhet. Ha mégsem, akkor azt tapasztaljuk majd, hogy ahogy beköszönt a hűvös, párás idő, több ezerre ugrik majd a napi új fertőzöttek száma. A kockázati csoportba tartozóknak, tehát az idős, krónikus betegséggel (cukorbetegség, magas vérnyomás, jelentős túlsúly) küzdő embereknek ősszel célszerű lesz újra beoltatniuk magukat, de azoknak is, akik eddig még nem vállalkoztak az elsőre sem. A jövőben tulajdonképpen ugyanúgy kell eljárni, mint az influenza elleni védőoltás esetében. Mindkét vakcinát ingyenesen biztosítja majd az állam az embereknek, jelezte a szakember. Hozzáfűzte: az immunrendszerünk szerencsére nem felejt. Amennyiben már beoltattuk magunkat, vagy átestünk a betegségen, akkor reakcióképes antitestek vannak a szervezetünkben. Ezek az antitestek az oltás után öt nappal alakulnak ki. Ha nem oltatjuk magunkat, és megfertőződünk, akkor is öt napra van szükség a védelem kialakulásához. Ezt az öt napot spóroljuk meg, ha bead



