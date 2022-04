A vidék fejlődik, Borsodban is sikerült javítani a foglalkoztatási helyzetet. A Miskolci járásban közel felére, Sajókeresztúron kevesebb mint harmadára csökkent a munkanélküliség 2010 óta – mondta Nagy Balázs, az Innovációs és Technológiai Minisztérium helyettes államtitkára. Ez hatalmas eredmény annak tükrében, hogy az elmúlt években a pandémia nehézségek elé állította a foglalkoztatást. A megyében mintegy tízezer ember munkahelyének megszűnésével fenyegetett a koronavírus-járvány. Az elmúlt két évben munkahelyteremtő és -megőrző támogatásokra Borsodban 12 és fél milliárd forintot fordítottak. A következő években a kormány további 6,6 milliárd forintot fordít majd a megye foglalkoztatási céljaira. Mindennek része az is, hogy olyanoknak is lehetőséget biztosítsanak az elhelyezkedésre, akik lakóhelyük szerint távol élnek munkahelyüktől. Ezért segítik a munkásszálló építését. Sajókeresztúr több mint 745 millió forint támogatást nyert a nagyszabású projekt megvalósítására.

(A borítóképen: Egy korszakalkotó beruházás alapkövét helyezték el)