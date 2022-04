Miskolc. Ma hazánkban a Miskolci Egyetemen, a Műszaki Földtudományi Karon folyik tradicionálisan az egyetlen bányamérnöki képzés – mondta dr. Varga Judit, az Universitas Miskolcinensis Alapítvány kuratóriumi elnöke az együttműködési megállapodás aláírása után, amelyet a Miskolci Egyetem, az Universitas Miskolcinensis Alapítvány és a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága kötött. Hozzátette: ha a múltunkat vagy a jelenünket nézzük, akkor olyan egyedülálló képességekkel rendelkezünk, amelyek arra jogosítanak fel minket, hogy a hatósággal ezt a gyümölcsöző együttműködést folytathassuk, illetve megújíthassuk. A Műszaki Földtudományi Kar révén az egyetem kiemelkedő partnere a bányászati ágazatnak és szakigazgatásnak is, mely most tovább erősödik. Sajnos az ágazat szakembereinek száma az utóbbi években drasztikusan csökkent, ezért népszerűsíteni kell az egyetemi kart és szakokat – emelte ki az elnök. Meg kell mutatni, hogy a hallgatók milyen kimagasló tudást és sokoldalú gyakorlati tapasztalatot szerezhetnek a Miskolci Egyetemen. Ezek a fiatalok bárhol a világon megállják majd a helyüket, tette hozzá.

A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat jogutód intézménye a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága, mellyel a korábbi együttműködést akarták új alapokra helyezni és komoly perspektívát kínálni részben a kutatások, részben az oktatás számára – hangsúlyozta prof. dr. Horváth Zita, a Miskolci Egyetem rektora. A bányamérnöki alap- és mesterképzések mellett a fenntarthatóság témakörében a körforgásosgazdaság-, illetve klímaügyekben meghatározó intézmény a Miskolci Egyetem, és számos együttműködő nagyvállalati partnere van.

Fejlesztenék a gazdaságot

A megállapodás lényege, hogy új lendületet adjon mindehhez. A hatóság hallgatói ösztöndíj-támogatáshoz nyújt anyagi fedezetet, de az egyetem adja meg a feltételeket minden képzési szinten. Továbbá gyakornokként a szervezetnél dolgozhatnak majd a náluk végzett diplomások – tette hozzá a rektor. Már most is nagyszámú munkavállaló van a hatóságnál, akik Miskolcon végeztek. Mindezen felül pedig közös hazai és nemzetközi pályázatokon akarnak együtt dolgozni, amelyekben már eddig is szép sikereket mutathat fel a felsőoktatási intézmény.