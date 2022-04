A múlt év őszén az Északban is beszámoltunk az egyik táborról, ahol a fiataloktól megtudtuk, hogy többségük visszajáró táborozó, annyira „bejött” nekik a nyári katonásdi, igazi katonák és igazi felszerelések között. Nem is beszélve a számtalan programról, amiket más táborok nem kínálnak. Idén is több tematikus tábort hirdetett meg a Magyar Honvédség a 12. életévét már betöltött, de még 18 év alatti fiatalság számára. Lesz többek között lovas, búvár-, légierős, erdei, felderítő, vitorlás, hagyományőrző és túlélőtábor is. Sőt, angol és német nyelvű „kiképzésben” is részesülhet az, aki nemcsak a honvédelmi, hanem a nyelvi ismereteit is bővíteni szeretné.

40 helyszínen, 73 turnusban, több mint 3000 fiatal részére biztosítanak lehetőséget. A regisztráció április elsején indul.