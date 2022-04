Két első és egy második helyezést szereztek az országos szakmai versenyek döntőjében a Miskolci Szakképzési Centrumhoz tartozó intézmények diákjai a Budapesten, a Hungexpo Budapest Kongresszusi és Kiállítási Központban megrendezett Szakma Sztár Fesztiválon. Országos első helyen végzett Zakhar Balázs kereskedő és webáruházi technikus (Berzeviczy Gergely Technikum, felkészítő tanára Varju Terézia) és Bökös József fodrász (Szemere Bertalan Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium, felkészítő tanára Pataki Zsuzsa), míg második helyezést ért el Molnár Krisztián műszaki informatikus (Kandó Kálmán Informatikai Technikum, felkészítő tanára Németh Bence).

Zakhar Balázs és tanára, Varju Terézia

Bökös József és tanára, Pataki Zsuzsa

Molnár Krisztián

A díjak jelentős elismerésnek számítanak, mivel a megmérettetésen a szakmájában legjobb, közel 250 versenyző 65 szakképesítésben mérte össze tudását.

A versenyen győztes diákoknak járó okleveleket és érmeket Bihall Tamás, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara oktatási és képzési ügyekért felelős alelnöke, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke adta át.

Országos hírű elismerés

Értékelése szerint országos hírű elismerést jelent, hogy a miskolci diákok a legnépszerűbbnek számító szakmákban értek el kiváló eredményeket. „Ezek a fiatalok elkötelezettek, tudják, hogy mit akarnak, és legfőképp szakmájukban is kiváló teljesítményt nyújtottak. Kimagasló eredményeik minősítik azokat az iskolákat, ahol tanulnak, de azokat a szponzorokat is, akik vállalati duális képzőhelyként mögöttük állnak. Biztos vagyok benne, hogy ezeket a diákokat állásajánlatokkal fogják elhalmozni, így a jövőjük már biztosítva van” – értékelte az Észak-Magyarországnak Bihall Tamás. Hozzátette: a most elért siker feladja a leckét a többi, megyénkben működő szakképző iskolának, hogy a Berzeviczy, a Kandó és a Szemere iskolák példáját kövessék.