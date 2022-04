A franciaországi Bordeaux-i borvidékről származó oltványokat a Tokaji Kutatóintézet Szőlészeti és Borászati Kutató Nonprofit Kft. fajtagyűjteményének tarcali Szarvas-dűlőjébe telepítették – közölte a Boon.hu-val az egyetem.

Tolcsva és a Bordeaux-i Sauternes testvértelepülési együttműködést kötött 2021-ben. A két borvidéki településre hasonló tulajdonságok jellemzőek, úgymint a botrytis cinerea jelenléte, az édes borok készítése és a szőlő minőségét meghatározó terroir. Ennek eredményeként Franciaországból 10-10, a Bordeaux-i borvidéken honos semillon, sauvignon blanc és muscadelle szőlőoltvány került Tarcalra, hogy 2022. április 29-étől a Tokaji borvidéken eresszen gyökeret. A partnerség jegyében a közeljövőben Tokaj-Hegyaljáról is érkeznek a Sauternes-i helyszínre furmint és hárslevelű tövek.

Tájékoztatásuk szerint a térség oktatási intézményei gyümölcsöző kapcsolatot alakítanak ki az Université de Bordeaux -on működő Institut des Sciences de la Vigne et du Vin-nel (ISVV) is. A francia intézmény szintén jeleskedik a szőlészet-borászat kutatásában. A további együttműködés kapcsán mind a THE oktatóinak és hallgatóinak, mind az ISVV munkatársainak lehetősége nyílik széles körű szakmai tapasztalatcserére, ösztöndíjak elnyerésére.

Forrás: THE

Prof. Dr. Stumpf István köszöntő beszédében többek között kiemelte, hogy a régen meglévő francia-magyar kapcsolatok történetébe új színt, új jelentést és egy új dinamikus közös munkálkodást hivatott szolgálni az egyetem, amely egyben a szőlész-borász oktatás és kutatás területén a nemzetközi színtérre lépést is szimbolizálja – írták a közleményben.