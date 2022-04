Megérkezésünkkor csak a szavazatszámláló bizottság tagjaival találkoztunk. Tőlük tudtuk meg, hogy délelőtt 10 óráig 6-an szavaztak a településen, de nagyon várták Marika nénit, mert azt ígérte, hogy ő is jön még a délelőtt.

Egy mozgóurna

Addig is Kelemen Józseftől, a szavazatszámláló bizottság elnökétől tudtunk meg többet a településről. Mint mondta, életvitelszerűen mindössze 6-an laknak Debrétén. Rajtuk kívül még 5-en vannak bejelentkezve a községbe, 4-en pedig más településről jelentkeztek át. Egy választópolgár kért mozgóurnát, egy 72 éves asszony, aki nagyon nehezen mozog.

— Tehát összesen 15 szavazót várunk, de van, aki Ausztráliában él, ő nemigen jön el. Olyan 10-11 főre számítok – saccolta meg az elnök.

Hozzátette: Debréte ma már inkább üdülőfalu, mint lakóhely. Van két szálláslehetőség, és minden háznak van tulajdonosa. Sok tulajdonos azonban messze lakik, ki Szegeden, mások a fővárosban vagy a Dunántúlon. Ők hétvégi háznak vásároltak Debrétén ingatlant, közöttük vadászok is. József kétlaki életet él. Van lakása Debrecenben is, de sokkal jobban szereti Debrétét.

– Ez már a harmadik választásom elnökként, de itt még soha nem történt semmiféle atrocitás a voksolások idején. Az a tapasztalat, hogy akik itt laknak, azok közül mindenki eljön szavazni. A hétköznapokban azonban nem beszélgetünk a politikáról, mindenki megtartja magának a véleményét. Bárki bármit mond, én azt tiszteletben tartom, de mások is tartsák tiszteletben az én álláspontomat. Az idei kampány egyébként szerintem nagyon durva volt. Vérre menő harcok folytak mindkét oldal részéről. 79 éves vagyok, de ilyennel még nem találkoztam. Azonban ha az ember odafigyelt, akkor el tudta dönteni, hogy melyik pártnak, jelöltnek adjon bizalmat. A családdal nem tudtam ezt megbeszélni, mert a feleségem nem szereti a politikát, kiszalad a szobából, ha a tévében választással kapcsolatos műsor megy. Én néztem a tévét, de az interneten is sokat böngésztem – árulta el József.

Megtudtuk tőle azt is, hogy ha mindenki leadja a szavazatát, aki a névjegyzékben szerepel, akkor sem bonthatják föl az urnákat este 7 óra előtt. A szavazócédulák megszámlálása pedig körülbelül 3 és fél percet vesz majd igénybe.

Kötelességének érzi

11 óra körül megérkezett Marika néni, azaz Juhász Jánosné. A 81 éves asszony átvette a szavazó íveket, majd elvonult a fülkébe. Sokáig tartott az ikszelés, de végül sikerült, és bedobta a borítékot az urnába.

Marika néni azt mondta lapunknak, hogy eddig minden szavazásra elment, mert kötelességének érzi a voksolást. A tévében nézte a híradót és a politikai műsorokat.

– A pártok mindenfélét mondtak egymásra, de hogy abból mi volt igaz és mi nem, azt nem lehet tudni. De valakire csak kell szavazni! A fiam is ide van bejelentkezve, de nem tudom, hogy eljön-e, mert buszsofőr, és ma éppen dolgozik. A mai napot főzéssel töltöm, rántott hús lesz és sült hús. Úgy főzök, hogy jusson a gyerekeknek és az unokáknak is, de még nekem is marad két napra való – mondta az idős asszony.

Kiskunhalasról

Ekkor „váratlan” vendégek érkeztek a szavazókörbe. Egy család az átjelentkezők közül, akiket itt senki nem ismer. De hamarosan kiderült, hogy különleges családról van szó. A kishunhalasi Kovács Péter és felesége, Modok Bernadett minden évben az ország legkisebb szavazókörébe jelentkeznek át, és a szavazást összekötik egy kis kirándulással.

– Két alkalommal a Zala megyei Iborfián voksoltunk, de ott 15-re „ugrott fel” a névjegyzékben szereplő választópolgárok száma. Debrétén azonban az átjelentkezőkkel vannak 15-en. Miskolcon szálltunk meg, ahol barlangfürdőztünk. Ma szavazunk, aztán sétálunk egyet a faluban. Elkirándulunk még Aggtelekre, a cseppkőbarlangba, 1 órakor indul a turnus – sorolta Péter.

A kampányról és a szavazásról azonban nem akart beszélgetni, azt mondta, megtartja magának a véleményét.