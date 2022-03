A koronavírus okozta szünet után újra megrendezik a már hagyományosnak tekinthető fizikai becslési versenyt az Árpád Vezér Gimnáziumban. A verseny 1995-ben indult el az intézmény külhoni testvériskoláinak – Kassa, Nagykapos, Királyhelmec, Munkács, Temesvár – és a Sárospataki Református Gimnázium részvételével. Néhány évvel az Arany János Tehetséggondozó Programban részt vevő partneriskolák is megjelentek a különleges megmérettetésen – közölte lapunkkal Bigus Imre szervező, nyugalmazott fizika tanár. Hozzátette: minden évben egy kiemelkedő magyar származású fizikusra emlékeztek születésének vagy halálának az évfordulója kapcsán, köztük például Jedlik Ányos, Eötvös Loránd, Szilárd Leó, Mikola Sándor, Öveges József, Lénárd Fülöp, Bánki Donát, Teller Ede, Békésy György, Gábor Dénes, Bay Zoltán, Déri Miksa, Bláthy Ottó Titusz életéről és munkásságáról emlékeztek meg.





Hell Miksára emlékeznek





Emlékeztetett rá, hogy 2020-ban a jubileumi 20. becslési versenyre készült az iskola, ám a pandémia ezt a rendezvényt is átütemezte, 2022. március 4-5-ére. A versenyen Hell Miksa halálának 230. évfordulójára emlékeznek a szervezők és a résztvevők. A kiváló tudós 1792. április 14-én halt meg Bécsben. Munkásságát értékelve a szervező-pedagógus megemlítette: 1769. június 4- én ő határozta meg a Nap - Föld távolságát elsőként a legpontosabban. Gyulafehérvér, Eger, Nagyszombat, Kolozsvár és Buda csillagvizsgálóinak tervezésében és azok műszerekkel való felszerelésében is aktív szerepe volt. Így a magyarországi csillagászat egyik legkiemelkedőbb alakját tisztelhetjük benne, aki hosszú időre meghatározta a magyar csillagászat fejlődését. Kiválóságának további bizonyítéka, hogy ő volt a bécsi Tudományos Akadémia megszervezője, s lett a párizsi, göttingeni, stockholmi, bolognai és trondheimi Akadémiának is tagja - sorolta. Kiemelte: ugyancsak neki tudható be a földrajzi szélesség meghatározásának új, máig is legpontosabb módszere, valamint a földrajzi hosszúság meghatározásának tökéletesítése. Hell Miksa szívesen kalandozott más tudományterületekre is: tehetséges tanítványával, Sajnovics Jánossal együtt bizonyították a lapp – magyar nyelv rokonságát. Igen sikeresek voltak aritmetikai és algebrai könyvei, négy kiadást megértek – mondta Bigus Imre. Hozzáfűzte: Hell Miksát elismeri a szakmai világ: nemcsak a Holdon neveztek el krátert róla, hanem a Maxhell kisbolygó is őrzi a nevét. Az ÁVG szervezte verseny ideje alatt, a gimnázium aulájában Hell Miksa életét és munkásságát poszterek, tárlóanyag mutatja be az érdeklődőknek.





(A Borítóképen: A rendezvényt az Árpád Vezér Gimnáziumban rendezik meg)