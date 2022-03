Tóth Tibor, Köröm polgármestere az ünnepségen megköszönte Magyarország Kormányának, Tállai András országgyűlési képviselőnek, valamint Ternyák Csaba egri érseknek, hogy támogatták, közreműködtek kérésükben, amelyek nélkül az iskola építésének elindítása nem valósulhatott volna meg.

Közösségépítő erő

– Bízunk benne, hogy az új iskola nemcsak gyerekeink fejlődésére, megelégedésére fog szolgálni, hanem közösségépítő ereje is lesz. A pedagógusok a szaktermek által olyan lehetőségekhez jutnak, amelyekkel eddig nem élhettek. Ami azért is fontos, mert a gyerekek jövője az ő kezükben van. Településünk ma rakja le a fejlődéséhez szükséges intézmény alapkövét, ami térségszinten is egyedülálló. Az új iskola adta lehetőségek kihasználásához nagy szükség van a szülők közreműködésére, de a gyerekekre vár az a nagy feladat, hogy minél több tudást szerezzenek, és ezáltal többek legyenek. A megszerzett tudással segíthetik a saját és Köröm község fejlődését is – mondta Tóth Tibor.

Hegyi László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium miniszteri biztosa hozzátette: – A mai esemény a gyerekek jövőjét fogja kedvezően befolyásolni. Tudjuk, hogy a felzárkózás az oktatáson és a munkán keresztül történhet meg. Tudja ezt a kormány is, ezért iskolát épít oda, ahol szükség van rá.

Együtt gondolkodás

Tállai András beszédében így fogalmazott: „Bár Köröm nehéz sorsú település, ez egy új lehetőség az itt élők számára, nemcsak a gyerekeknek és a tanulóknak, hanem az egész falunak. Értéket hozunk létre, egy új iskolát, egy közösséget, szellemi értelemben. Ezt hosszas tervezgetés, várakozás előzte meg, sok ember együttes gondolkodása, akarata kellett ahhoz, hogy le tudjuk tenni az iskola alapkövét.”