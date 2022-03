A kormány az elmúlt években jelentősen átalakította, leegyszerűsítette a nyugdíj melletti munkát érintő szabályokat, ez pedig rendkívül kedvező lehetőségeket teremtett az idős emberek munkavállalásához. Cikkünkben a közérdekű nyugdíjas szövetkezeteken keresztül történő munkavégzés előnyeit mutatjuk be, melyek létrehozásának feltételei 2017 júliusában teremtődtek meg, tulajdonképpen az iskolaszövetkezetek mintájára, azokból, vagy azok mellett jöttek létre azért, hogy a nyugdíjasokat visszasegítsék a munkaerőpiacra és ezzel is csökkentsék a dinamikus gazdasági növekedés generálta munkaerőhiányt.

A nyugdíjasok munkába állítása nemcsak a munkáltatóknak kínál kedvező megoldást azáltal, hogy a nyugdíjas munkaerővel rengeteg tudás és tapasztalat áll újra a rendelkezésére, hanem azoknak az időseknek is, akik nyugdíjba vonulásuk után ilyen-olyan okok miatt szívesen aktivizálnák még magukat, dolgozni is szeretnének még és munkalehetőséget keresnek.

A jogi feltételek megteremtése után gombamód szaporodtak az ilyen jellegű formációk az országban. Elsők között alakult meg a miskolci Harmadik Kor Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet.

Hidat és védőhálót képeznek

A 2020-ban életbe lépett törvényi változások újabb könnyítést hoztak a nyugdíjasoknak. Így, egy négy gyermekes, már saját jogú nyugdíjas anya a személyi jövedelemadó megfizetése alól is mentesülhet, ha munkát vállal, vagy vállalkozik. További kedvező változás az is, hogy a nyugdíj mellett bármilyen engedélyezett jogviszonyban végzett munkával szerzett jövedelem mentesült a járulékfizetési kötelezettség alól, vagyis egy nyugdíjas keresetét munkaviszonyban és szövetkezeti jogviszonyban is csupán 15 százalékos személyi jövedelemadó terheli. Ez ugyan megkérdőjelezhetné a szövetkezetek létjogosultságát, még sincs így. – A szövetkezetek ugyanis sajátos jogviszonyt és lehetőséget jelentenek a nyugdíjas munkavállalóknak és munkáltatóiknak, de a cégeknek is jelentős segítséget képesek nyújtani, különösen a nem rendszeresen megvalósuló foglalkoztatás esetén, ami a nyugdíjasoknak is előnyös akkor, ha időszakos jelleggel, vagy esetleg csak egy-egy alkalommal szeretnének munkát vállalni – oszlatja félre a kétségeket Váraljai Károly. A miskolci Harmadik Kor Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet munkaerőpiaci koordinátora szerint a szövetkezeteknek ezen felül más előnye is van. A nyugdíjas munka a szövetkezeti törvény hatálya alá tartozik, így a nyugdíjasoknak biztonságos jogi hátteret biztosít, a foglalkoztatóknak pedig a járulékmentes (nem kell megfizetnie a szociális hozzájárulási adót, és a szakképzési hozzájárulás összegét) foglalkoztatás mellett előnyös a létszám- és bérgazdálkodás terén, nem utolsósorban pedig költséghatékony. Ezen kívül a szövetkezetek leveszik a cégek válláról a toborzással és az adminisztrációval kapcsolatos kötelezettségek és feladatok terheit is.

A nyugdíjasoknak azért lehet előnyös szövetkezeten keresztül munkát vállalni, mert azok szociális közösséget alkotnak, rugalmasan képesek alkalmazkodni az időskorú munkavállalók sajátos igényeihez, akik védelemre is számíthatnak azáltal, hogy velük munkamegállapodást, a cégekkel pedig vállalkozói szerződést kötnek, megakadályozva ezzel bizonyos visszaélések előfordulásának lehetőségét, például azt, hogy a cég nem, vagy kevesebbet fizet az elvégzett munkáért. Vonzó lehet az is, hogy a betanított jellegű munkától kezdve a felsőfokú képesítést igénylő munkakörökig hamar találnak maguknak megfelelő lehetőséget azok az idősek, akik dolgozni szeretnének.