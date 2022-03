„Számos útfejlesztést tudtunk megvalósítani az elmúlt időszakban: elkészült az M30-as autópálya Miskolcot elkerülő szakasza, átadtuk a Miskolcot Kassával összekötő autópályát, épül az Y-híd, és a kormány már a folytatásáról is döntött. Martinkertváros főútja teljes hosszában megújul. Tervezési szakaszban van a szirmabesenyői körforgalom is. Elkészültek több szakaszon az útfelújítások és járdaépítések Sajókeresztúrban, Alsózsolcán, Felsőzsolcán, Szirmabesenyőn és Arnóton. Az Avas útjainak rekonstrukciójáról is voltak egyeztetések a kormánnyal” – tudtuk meg az országgyűlési képviselőtől.

Peiker Tamás igazgató elmondta, hogy az építési munkálatok az Y-híd felújítását követően kezdődhetnek a Martinkertvárosban, amelyre várhatóan legkorábban nyár végén kerül sor. Két új aszfaltréteget terítenek le, nyolcszáz méter szegély készül, és rendbe teszik a csapadékvízelvezetéseket.

(A borítóképen: Csöbör Katalin és Peiker Tamás Martinkertváros határában jelentette be az útfelújítást)