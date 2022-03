„Nemcsak a kommunista és iszlám diktatúrákban, hanem már Nyugaton is jelentősen romlott a keresztények helyzete. A fizikai üldöztetés mellett létezik egy szellemi típusú is” – mondta az Észak-Magyarországnak Vejkey Imre jogász, a KDNP országgyűlési képviselője, az Országgyűlés Igazságügyi Bizottságának elnöke, a Magyar Parlamenti Imacsoport vezetője. Szerinte a Nyugat elvesztette az Istenbe, a hazába és a családba vetett hitét, és felütötte fejét a „lélekrendőrség”, amely még zsarol is. A képviselő kiáll a gyermekvédelmi törvény mellett, mondván, a szülők joga és kötelessége a gyermekük nevelése, nincs szükség a fiatalkorúak nemi érzékenyítésére. Szerinte ezért is fontos, hogy a népszavazáson az emberek nemet mondjanak e kérdésben. Vejkey Imre úgy látja, hogy Gyurcsány Ferenc vissza akar térni a hatalomba, a Brüsszel–Strasbourg–Soros-triumvirátus támogatásával: „ha pedig ők visszatérnek, akkor visszavisznek bennünket oda, ahol már jártunk, és ahová egy porcikánk sem kívánkozik”!

Büntetőeljárás zajlik Päivi Räsänen, Finnország volt belügyminisztere, a kereszténydemokraták vezetője ellen. A hölgy a Rómaiakhoz írt levél 1:24-27. versét osztotta meg Twitterén kép formájában, így kritizálta, hogy az Evangélikus-Lutheránus Finn Egyház a Pride felvonuláshoz csatlakozott. Mit gondol erről? Ez már a vallás- és a véleményszabadság elleni fellépés?

A Nyugat elvesztette az Istenbe, a hazába és a családba vetett hitét, így léte elanyagiasodottá, lélektelenné és öncélúvá vált. A Nyugat már nem hisz az Isten előtt való felelősségben, nem hisz a tízparancsolat erkölcsiségében, nem hisz az áldozat fontosságában, már nemcsak tagadja keresztény történelmi gyökereit, hanem tagadja magát a Bibliát is. Sőt, a Bibliából történő idézést éppen betiltja, annak kriminalizálásával. Gondoljanak bele, Päivi Räsänen asszony ellen a finn legfőbb ügyész azért indított bűnvádi eljárását, mert Räsänen asszony kiállt a Biblia tanítása mellett, kiállt a világosság mellett, amikor kimondta a Teremtés könyvének azon mondatát, hogy Isten férfinak és nőnek teremtette az embert.

Felajánlották neki a visszavonás lehetőségét.

Igen, azt mondták neki, ha visszavonja ezt az idézetet, akkor csak pénzbüntetést kap, különben szabadságvesztést, és évekig nem láthatja majd öt gyermekét. Ebből az esetből is egyértelműen kiviláglik, ma már ott tartunk, hogy amit a sötét oldal tesz, az már rosszabb, mint az orwelli „gondolatrendőrség”, ez már maga a „lélekrendőrség”, mely még zsarol is!

Ön is állt már bíróság előtt: pert indított a megfeszített Jézus Krisztust gyalázó gúnyrajz miatt, amit első fokon elveszített, másodfokon végül megnyert.

A saját bőrömön tapasztaltam meg, milyen bíróság előtt állni a keresztény értékek védelmében. Másodrangú állampolgárnak éreztem magam keresztényként a törvényszék bírái előtt! Az elsőfokú bíróság a keresztény közösség védelmét elutasította úgy, hogy a tárgyalásomon egy szót sem szólhattam... A tárgyalás alig egy percig tartott, míg az ítélethirdetés vagy fél órán át. Teljesen nonszensz, ami történt, még a statáriális bíróság is megadja a vádlottnak a lehetőséget, hogy az utolsó szó jogán mondjon valamit. Úgy éreztem magam, mint Pelikán A tanú című filmben, mikor a vádirat helyett már az ítéletet kapta.

A bíróság álláspontja az volt, hogy a Jézus Krisztust gyalázó gúnyrajz csak egy vicc!

Igen, ez elképesztő! Ezzel szemben fogalmaztam meg a fellebbezésemet, melyhez példátlan összefogásként az egyházak is csatlakoztak, kimondva azt, hogy ez nem egy „jópofa vicc”, hanem a keresztény közösséget méltóságában sértő rajz, mely megalázza a közösséget, sőt alapvető értékeit, jelképeit a gúny tárgyává is teszi. A másodfokú bíróság így nem tudott mit tenni, kimondta a keresztény közösség védelmét.

Beszéljünk a világban zajló keresztényüldözésről. Mekkora probléma ez manapság?

A XXI. század legjelentősebb emberi jogi válsága. A világban soha nem látott mértékben tombol a keresztényüldözés. Naponta átlagosan nyolc keresztényt gyilkolnak meg, és mintegy 260 millió hívő van kitéve üldöztetésnek.

Mi ennek a földrajzi megoszlása?

Nemcsak a kommunista és iszlám diktatúrákban, hanem már Nyugaton is jelentősen romlott a keresztények helyzete, hiszen az elmúlt években jelentős mértékben emelkedett a keresztény hívőkkel szembeni, illetve a keresztény templomok és sírhelyek ellen elkövetett agresszív támadások száma! Ráadásul, a liberális sajtó e tényekről a „politikai korrektség” okán egyrészt hallgat, másrészt pedig kigúnyolja a keresztény szimbólumokat és a keresztény véleményformálókat. A fizikai keresztényüldözés mellett tehát létezik egy szellemi típusú keresztényüldözés is. Utóbbi céltáblája a keresztre feszített Jézus Krisztus, aki a keresztények életének és hitének középpontja!

Mi a véleménye az LMBTQ-mozgalmakról, hogyan ítéli meg az ezen ernyő alatt tevékenykedő szervezeteket? Mit gondol a gyermekvédelmi törvényről?

A hazai baloldal és brüsszeli szövetségesei, illetve az LMBTQ-propagandagépezet összehangolt hazugságáradatot indítottak Magyarországgal szemben!

Azt mondják a kritikusai, hogy ez egy homofób törvény.

Csakhogy ez nem igaz! Ne felejtsük, hogy az új törvényi rendelkezések szigorúbb gátat szabnak a pedofil bűncselekményeknek, szigorúbb büntetési tételeket írnak elő, és kibővítik a pedofil bűnelkövetőkre vonatkozó foglalkoztatási tilalom körét is. Mert a gyermekek védelme a legfontosabb. Másfelől a törvény és az állam, a jogalkotó nem szól bele a felnőttek szexuális életébe, identitásába. De a gyermekek és a fiatalkorúak nevelése a szülők joga és kötelessége. Ezért kimondja a törvény, hogy tilos a gyermekekre irányuló szexuális tartalmú propagandát az óvodákban, az iskolákban és a gyermekek számára elérhető médiában terjeszteni.

Mi alapján van joga a törvényalkotónak egy ilyen jogszabályt meghozni?

Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 14. cikkelye alapján ehhez jogunk van, ennek ellenére zsarolnak minket az uniós források megvonásával, ezért van az, hogy az Európai Bizottság 2021. július 15-én kötelezettségszegési eljárást indított hazánkkal szemben.

Mi a megoldás ebben a helyzetben?

2015-ben azért indult a nyomásgyakorlás, mert megállítottuk az illegális bevándorlást, most pedig azért, mert elfogadtuk a gyermekvédelmi törvényt. Ahogy akkor, most is az a fegyverünk, hogy népszavazáson megkérdezzük az embereket, mit gondolnak az ügyről. Ezért fontos, hogy gyermekeink védelme érdekében az április 3-i országgyűlési választással párhuzamosan tartott népszavazáson mindenki mondjon nemet, akinek fontos a gyermeke, unokája és dédunokája vagy általánosságban az ifjúság jövője!

Mi az áprilisi választás tétje az ország, az emberek, a vallás- és véleményszabadság terén?

Gyurcsány Ferenc vissza akar térni a hatalomba, a Brüszszel–Strasbourg–Soros-triumvirátus támogatásával: ha pedig ők visszatérnek, akkor vissza is visznek bennünket oda, ahol már jártunk, és ahová egy porcikánk sem kívánkozik. Ők mást gondolnak nemzetünk jövőjéről, a családról, sőt mást gondolnak a társadalom nőre és férfira épülő szerkezetéről is, így a gyermekeink jövőjéről is. A kereszténység helyébe egy globális világrendeletet akarnak, amely nagyban hasonló a világ régebbi kommunista kísérleteihez. Ez egyfajta globális forradalmat jelent, melyben nemcsak a társadalom értékrendszerét, hanem annak teljes struktúráját is ki akarják forgatni a normális kerékvágásából!

Mit jelent ez pontosan?

A felfogásuk – szabadság, egyenlőség és testvériség hármasa – pokoli felforgatást jelent számunkra: a szabadság számukra az isteni törvények elleni lázadást jelenti, az egyenlőség számukra azt jelenti, mindannyiunkat a legalacsonyabb szintre helyezve felülről akarnak elnyomni deviáns ideológiájukkal! A testvériségről pedig azt gondolják, hogy nem az Úrban vagyunk testvérek, hanem az őáltaluk okozott nyomorunkban. A múltat is végképp el akarják törölni, ami azt jelenti, hogy nem szabadna többé emlékeznünk se Jézus Krisztusra, se hőseinkre, se dicső történelmünkre. Az érzéseinket is végképp el akarják törölni, relativizálnák értékeinket, hogy végül ne tudjuk megkülönböztetni a jót a rossztól, vagyis ne tudjunk vágyni az erényre! Ez az abszurd narratíva Isten és ember megcsúfolásához, végső soron pedig egy újkori Ninivéhez vezetne!

Mit lehet tenni?

Ki kell állnunk a nemzetünket ezer éve megtartó szellemi és lelki értékeink mellett.

(A borítóképen: Vejkey Imre úgy látja, hogy Gyurcsány Ferenc vissza akar térni a hatalomba, a Brüsszel–Strasbourg–Soros-triumvirátus támogatásával. Fotó: ÉM)