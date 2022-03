– A közelmúltban vettünk részt Mezőkeresztesen a IV. Dél-Borsodi Teremlabdarúgó Tornán, ahol a fiúk Ároktő települést képviselték. Büszke vagyok arra – ha helyezést még nem is értünk el –, hogy barátságos, jókedvű csapattal lehettünk együtt – mondta Szabóné Csizmadia Judit, a település polgármestere. – Köszönöm a fiúknak és köszönöm a lelkes szurkolótábornak, hogy vasárnapjukat feláldozva biztatták a csapatot – tette hozzá.

Azt is megtudtuk, hogy kilencvenedik születésnapján, február 5-én otthonában, családja körében köszöntötték Nagy Emilné Rózsika nénit. Szabóné Csizmadia Judit polgármester, Monokiné Bujdosó Hajnal alpolgármester egy csokor virággal, a magyar miniszterelnök születésnapi köszöntő emléklapjával és egy édességcsomaggal üdvözölték születésnapján az ünnepeltet. A település vezetője hozzátette: a Magyar Falu-pályázat keretén belül megépült az óvodai játszóudvar közel kétmillió forintból, valamint a közösségi tér átalakítása is elkészült mintegy nyolcmillió forintból. Sokéves vágyuk is teljesült a Jókai útnak a megépülésével, amit belügyminisztériumi pályázatból tudtak leaszfaltozni csaknem húszmillió forint pályázati forrásból, amelyet közel három és fél millió forint önerővel egészítettek ki.

– A beruházás hivatalos átadása 2022. március 11-én lesz. Az ünnepségre várjuk Tállai Andrást, térségünk országgyűlési képviselőjét, aki segíti településünk fejlődését – hangsúlyozta a polgármester.