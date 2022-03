Európában évente mintegy 3 milliárd darab pótalkatrészt gyártanak. Ezek jelentős mennyiségű alapanyagot, energiát igényelnek, és nem utolsósorban hulladékot generálnak. Erről is beszélt Orosz Tamás, az ARAGO Green Technolo­gies ügyvezetője a gyáravatón. Modern technológiával, szakszerű folyamatokkal a régi szerkezetek akár 85 százaléka megmenthető. – Ez a technológia és szakértelem már itt van Magyarországon, Sajókeresztúron. Folyamataink során az új termék jellemzőivel szinte teljesen megegyező, újragyártott alkatrészeket kapunk, melyek élettartama megegyezik az újakéval – hangsúlyozta Orosz Tamás.

Tízmilliárd forint

– Büszkék lehetünk, hogy szinte minden hónapban egy új beruházást tudunk bejelenteni – kezdte köszöntőjét Csöbör Katalin országgyűlési képviselő. A mostani gyárát­adásról szólva elmondta, hogy a sajókeresztúri fejlesztés megközelítőleg 10 milliárd forintból valósult meg, melyhez a magyar állam csaknem 4 milliárd forint vissza nem térítendő támogatással járult hozzá. Az első időszakban több mint 60 embernek adnak munkát, ez a létszám idén akár 180 főre is duzzadhat, egy éven belül pedig elérheti akár a 220 főt is a foglalkoztatottak száma. – Már 2010-ben az volt a célunk, hogy a térségbe komoly infrastrukturális fejlesztést hozzunk – emelte ki Csöbör Katalin. Az országgyűlési képviselő beszélt a Miskolcot elkerülő szakasz megépítéséről és az ősszel átadott M30-as autópályáról is: – A Miskolcot Kassával összekötő pályaszakasszal megépült a Via Carpatia teljes magyarországi hálózata, amellyel most már nemcsak a közlekedés gyorsult fel, hanem összekötötte a két nagyvárost is egymással.