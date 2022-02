Hétfőn jártak le az éves autópálya-matricák, és az ország több pontján új fizetős szakaszok is vannak, ezért ne hajtsunk fel rutinból a pályára. Az érvénybe lépett változások a megyénkben élőket közvetlenül is érintik, mert a tavaly októberben átadott M30-as, Miskolcot Kassával összekötő új autópálya Miskolc-észak és Tornyosnémeti közötti 56,8 kilométer hosszú szakasza is fizetős lett, ezért érdemes indulás előtt tájékozódni, nehogy egy drága csekk legyen a következménye egy óvatlan autópálya-használatnak, akár itthon, akár a Balaton vagy Sopron környékén autózva.

Jó hír, hogy továbbra is ingyenes marad az M30-as autópálya miskolci elkerülő szakasza, amely lehetővé teszi, hogy a megyeszékhely mentesüljön az átmenő forgalomtól és a vele járó füst-, por- és zajszennyezéstől.

A fizetendő díjak az inflációt követő mértékben változtak. Egy személygépkocsira váltható D1-es, heti (tíznapos) matrica ára 3640-ről 3820 forintra, az egyhavi 4970-ről 5210 forintra, az éves díj pedig 44 660-ról 46 850 forintra nőtt.

Lehetőség van csak egy-egy megyei szakaszra szóló autópálya-matricát is vásárolni. Ez azoknak jelenthet vonzó megoldást, akik gyakran járnak csak adott viszonylaton, esetleg naponta munkába.

A megyei matricák ára jóval kedvezőbb, az éves is csak 5450 forintba kerül a D1-es kategóriában, amely, tekintettel a díjkategória alappótdíjára, a 16 220 forintra (60 napon belüli fizetés esetén), szinte barátinak mondható.

Az autópálya-matricák továbbra is megvásárolhatók a kijelölt helyeken, például a benzinkutaknál vagy interneten is. Mindkettőt megtehetjük közvetlenül az autópályára felhajtás után is. A szabályozás szerint amennyiben tévedésből hajtottunk fel a díjköteles úthálózatra, a felhajtástól számítva maximum 60 perc áll rendelkezésünkre, hogy megvásároljuk, és a büntetést elkerülhessük.

2022 januárjától más változások is életbe léptek, például hatályát vesztette a lejárt okmányokról és ügyintézésről szóló kormányrendelet, amely a járványhelyzetre tekintettel lehetővé tette a közben lejáró okmányok érvényes használatát. A rendelet szerencsére adott időt a pótlásra, legkésőbb június 30-ig van lehetőség az új, érvényes engedélyek beszerzésére, legyen az lejárt személyi igazolvány, jogosítvány, a forgalmi engedélybe bejegyzett műszaki vizsga érvényessége.

(A borítóképen: Az M30-as Miskolcot elkerülő szakasza továbbra is ingyenes)