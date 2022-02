A Népi Építészeti Programot a kormány azért hívta életre, hogy minél több épített értéket mentsen meg hazánk népi építészeti emlékeiből. A program értelmében visszatérítendő támogatást kérhetnek olyan szervezetek vagy magánszemélyek, amelyek vagy akik helyi vagy országos védettségű, népi építészeti emléknek minősülő épületet birtokolnak. A most megjelenő kiíráson a tájházak tulajdonosai is nyújthatnak be kérelmet, mégpedig a korábban alkalmazott kedvezőbb támogatási feltételekkel. A program szervezője a Teleki László Alapítvány, éves támogatási kerete 1,5 milliárd forint.

Szakmai előkészítésre

A támogatás fő feltétele, hogy az épület megfelelő előkészítés, kutatás után újuljon meg. Ennek értelmében a népi építészeti pályázatoknak két üteme van. Első ütemében csak szakmai előkészítésre lehet forrásokat elnyerni, második ütemében pedig a szakmai dokumentációk alapján részleges vagy teljes felújításra. A szakmai előkészítésbe beletartozik a népi építészeti emlék építészeti értékeinek azonosítása, illetve az épület szerkezeteinek állapotát értékelő dokumentációk és a felújítási építészeti terv elkészítése, melyek megalapozhatnak egy későbbi építési támogatási kérelmet. A mostani kiírásban ezek finanszírozására kérhető támogatás.

Több száz épület újult meg

A 2019-ben indult program keretében már több száz épület újult meg, köztük a borsodi megyeszékhelytől nem messze található Sajóládi Tájház is, a község legrégebbi lakóháza. A nagy valószínűséggel 1869 és 1885 között épült épületet tavaly év végén csaknem 25 millió forintból korszerűsítették, amelyhez az önkormányzat csaknem 20 millió forint támogatást nyert el. A lakóépület egyetlen, jelentős átalakításon esett át, feltehetően az 1920-as évek vége felé. Ekkor cserélték újabbakra a lakószoba ablakainak nyílászáróit, és ekkor számolták fel az eredetileg a konyha szabadkéményét, ugyanakkor az egykori kamrában kialakították az új konyhát, de ezeken kívül még számos más elemmel is gazdagodott az épület. Valószínűsíthető például, hogy a mozaiklap burkolatok is ebben az időben kerültek az egyes helyiségekbe.

Az udvart is rendbe tették

– A helyi védelem alatt álló épületet az önkormányzat még a pályázat kiírása előtt megvásárolta az örökösöktől, és a támogatás segítségével megvalósulhatott a helyreállítása is. Megtörtént a tájház aláalapozása, a falak szerkezeti megerősítése, a döngölt agyagpadló cseréje, a tetőszerkezet megerősítése héjazatcserével, valamint a nyílászárók helyreállítása. Ugyancsak a program támogatásával elkészült a gazdasági épület és az udvar teljes körű helyreállítása, valamint a kerítés és a telken található gémeskút felújítása – nyilatkozta az Észak-Magyarországnak Veres Mária, a község jegyzője.

A tájházat lakossági gyűjtésekből származó, valamint a házban hagyott régi bútorok és használati tárgyak felhasználásával rendezik be. A tervek szerint idén augusztusban már teljes pompájában fogadhatja az első látogatókat is.