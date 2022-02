A méltán híres építményt, amely az organikus építészet egyik emblematikus műtárgya, az 1992-es sevillai világkiállításra tervezte Makovecz Imre. Jelentős állami költséggel épült fel, és már akkor megvolt a szándék, hogy a világkiállítás után hazahozzák Magyarországra, méghozzá Tokajba, ahol az 1993-as tervezett borkiállítás alkalmából építették volna újra fel, teljes pompájában.

Látványterv is készült

„Az egykori tokaji vár helyének közelében tervezzük felállítani. Ahol a Bodrog és a Tisza folyók találkoznak. Idegenforgalmi látványosság és az »ökológia temploma« lenne, ahol bemutatnánk a hegyaljai térség évszázados szőlészeti-borászati kultúráját” – nyilatkozta az akkori tokaji polgármester, Májer János.

A terv annyira komoly volt, hogy Bodonyi Csaba, Tokaj akkor hivatalban lévő főépítésze látványtervet is készített hozzá. A több tokaji köz­épületet tervező főépítész szerint mind Tokaj városa, mind a Makovecz-pavilon az ország imázsát erősíti, s az épületnek a bodrogzugi szigetcsúcson való elhelyezésével a két „emblematikus ügy” összekapcsolódhatott volna.

Sajnos a tervekből máig nem lett semmi. Annak ellenére, hogy maga Makovecz Imre is tárgyalt ennek lehetőségeiről a helyi és országos döntéshozókkal, ahogy erről 2002. február 20-án az Észak-Magyarország is beszámolt, megemlítve: „korábban több alkalommal is felvetődött, hogy a zempléni város fogadná a híres épületet, amelyet az előzetes tervek szerint az egykori földvár közelében, a Tisza és a Bodrog torkolatának bodrogközi csücskében helyeznének el. Szó esett arról is, hogy az épületet kormányzati támogatással lehet hazahozni, a szétszedés, a szállítás és az újjáépítés becsült költsége 500 millió és egymilliárd forint között mozog.”

Az ügyből gyakorlatilag országos mozgalom lett, többek között a Petőfi rádió is felhívást intézett a szükséges pénz összegyűjtésére.

„A rádió várja minden olyan ember segítségét, aki pénzzel, szervezéssel vagy szaktudásával kész segíteni az 1992-es sevillai világkiállítás magyar pavilonjának hazahozatalát, Tokajban való elhelyezését” – hangzott el a Magyar Rádió sajtótájékoztatóján, ahol a jelen lévő Makovecz Imre elmondta: a pavilont 1996-ban – minden nyilvánosságot kerülve – 300 ezer dollárért egy ismeretlen konzorciumnak eladták, holott az épület értékét egy felkért madridi cég 10 millió dollárra becsülte. „Érett országoknál ez elképzelhetetlen lett volna” – mondta akkor a Kossuth-díjas építész, aki az idő tájt még elvetette a pavilon másolatának elkészítésére vonatkozó ötletet.

Azóta újabb évek teltek el, sok víz lefolyt a Bodrogon, és sajnálatos módon a tervező is elhunyt. Szándékát azonban továbbra is életben tartja a hagyatékát kezelő kuratórium és Tokaj város vezetése is. Az már bizonyos, hogy az eredeti épület nem tér haza, de a másolat egyszer megépülhet. Posta György, Tokaj polgármestere érdeklődésünkre elmondta, hogy az építés jelenleg nincs napirenden, de mind a város, mind a kormány fenntartja a szándékot. Ha lesz rá forrás, a jövőben ott magasodhat Makovecz remekműve a szigetcsúcson Tokaj új ékköveként.

(A borítóképen: A Makovecz-pavilon látványterve)