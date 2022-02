Vasárnap ismét Ciróka Babakoncertre hívja a legkisebbeket és szüleiket a Miskolci Szimfonikus Zenekar. Az időpont délelőtt fél 11, a helyszín pedig a zenekar székháza, azaz a Malom, a Fábián utca 6/A alatt. A forgatókönyvíró és műsorvezető Bukáné Kaskötő Marietta. Fontos tudni, hogy a koncert a szülők számára csak védettségi igazolvánnyal látogatható.

Az előző évadban Csipikének, a kis papagájnak megsérült a szárnya, ezért nem tudott elrepülni Kanáriföldre. Majd Panna, a pandamaci tévedt el Zendonéciából, és megcsócsálta a főhősnő szobabambuszát. Mindeközben az ázsiai és az indonéz zenei kultúrában kirándultak. Végül mindketten hazajutottak.

A kalandok és az izgalmak folytatódnak. A legkisebbek vidám meséken keresztül ismerkednek a különböző földrészek zenei kultúrájával.

Fantasztikus dallamok és mesés történetek vezetik őket Zeneország erdejébe, ahol minden a muzsikáról szól. A móka és kacagás mellett pedig a picik szinte játszva sok érdekes ismeretet szerezhetnek.

Családi program

Bukáné Kaskötő Marietta zenepedagógusként olyan módszereket hív segítségül mint a Kodály-koncepción alapuló szolmizáció vagy a Kokas-módszer által előtérbe helyezett mozgásos zenehallgatás.

A műsor tematikája egy adott zenei korszakhoz, földrajzi-zenei kultúrához, évszakhoz, ünnepkörhöz kapcsolódik, ölbéli és mozgásos feladatok kombinálásával. A Ciróka Babakoncert nagyszerű családi program is, ahol a szülők, nagyszülők, olykor barátok együtt játszhatnak a gyerekekkel. A koncerteknek egyedi díszletük is van, amit szintén igyekeznek a zenekar tagjai színessé, érdekessé varázsolni. Ezen túl rengeteg játék (könyvek, kiskocsik, babák, hintalovak, csúszda) is segíti a családokat abban, hogy otthonosabban érezzék magukat.

A helyszín alkalmat ad arra, hogy a kicsik és a szülők bepillantást nyerjenek a zenekar életébe, és a hangszereket is megtekinthetik, egészen közelről.

(A borítóképen: A babakoncert rendkívül népszerű program)