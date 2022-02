Mintegy tizenhétmillió forintos pályázati forrásból újult meg a védőnői szolgálat épülete Tardonán. A faluban korábban is működött az önálló védőnői szolgálat, de a jelenleginél lényegesen szűkebb helyen fogadta Gyenesné Kocsis Ildikó védőnő a családokat, kismamákat, csecsemőket és kisgyermekeket, akik számára folyamatos egészségügyi gondozást és tájékoztatást biztosít.

Czakó Tivadar polgármester elmondta, hogy a védőnői szolgálat épületének felújítása egy több évtizedes problémát oldott meg. A régi helyiség kicsi és elhanyagolt volt, a mai kornak már nem felelt meg. A Belügyminisztérium pályázati támogatásának köszönhetően, az elnyert 17 millió forintból sikerült az épületet korszerűsíteni és kibővíteni. „Azt gondolom, hogy a településünknek nagy szüksége van erre a védőnői szolgálatra, ha hosszú távon meg akarjuk tartani a fiatalokat a faluban. Ennek feltétele ez a szolgálat is, hogy a leendő szülők és a már gyermekesek is a mai kornak megfelelő ellátást tudjanak igénybe venni itt helyben. Ez vonzerőt jelent az egyre több új betelepülő családnak is. A következő lépés a bölcsőde- és óvodafejlesztés lesz, amelyre már benyújtottunk egy másik pályázatot, mintegy 500 millió forint értékben” – mondta a polgármester.

Családbarát kormány

A megújult létesítményt méltató beszédében Demeter Zoltán, a térség országgyűlési képviselője elmondta: „Mindig nagy öröm számomra, amikor a választókerületemben egy egészségügyi beruházást adhatunk át. Az elmúlt két évben a koronavírus-járvány kapcsán még jobban megtanulhattuk azt a nagy életbölcsességet, miszerint az egészségünk a legfontosabb. És ha az ember ép testileg, és hozzá ép lélek is társul, akkor bátran mondhatjuk azt, hogy bármit képesek vagyunk véghez vinni. Mindenhol fontos a védőnői szolgálat, de itt Tardonán kiemelten is, hiszen – hála Istennek – azt hallottam a polgármester úrtól, hogy egyre több gyermekáldásnak örülhetnek a település lakói. Ez köszönhető talán annak is, hogy a magyar kormány családbarát, számos adó- és egyéb kedvezményben részesíti a gyermeket vállaló szülőket.”